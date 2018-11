Musikalische Zeitreise, die auch den Gaumen ansprach

Beckstein.Die Becksteiner Winzer veranstalteten im St.-Kilian-Keller eine Performance-Show mit der aus der Region stammenden Showband „The Evergreens“ unter dem Motto „Welcome to he Wineworld“.

Bei dieser musikalischen und genussvollen Zeitreise in die 1960er und 70er Jahre kamen nicht nur Weinfreunde, sondern vor allem Fans von Elvis Presley, Marius Müller-Westernhaben und Oldies auf den Geschmack. Im stilvoll illuminierten Gewölbekeller begeisterte diese Kombination aus Weinabend und Musikerlebnis auf außergewöhnliche Art und Weise: Nach der Begrüßung durch den Verantwortlichen Michael Spies betrat Elvis alias Olaf Wischulke die Showbühne und eröffnete den Abend mit dem Titel „Viva Las Vegas“.

Nach „rhythmischen Hüftschwüngen“ inmitten des Publikums, folgte die erste Evergreens-Runde. Mit den Titeln von „The Lords“, „Here comes my Baby“ von den Tremeloes und Pretty Women schwappte die Stimmung schnell auf das Publikum über. Durch den Wechsel zwischen Elvis-Show und „The Evergreens“ war beste abwechslungsreiche Unterhaltung geboten, so dass die Tanzfläche „aus allen Nähten“ platzte. Gegen Ende gab Karl Vogel sein musikalischen Können preis, und seine authentische Westernhagen-Performance führte zur überschwänglichen Begeisterung bei den Gästen.

Bei „berauschender“ Stimmung äußerten zahlreiche Besucher den Wunsch auf einen wiederholten Auftritt des Duos in Beckstein.

Michael Spies gab postwendend bekannt, dass ein weiteres Wiedersehen in Beckstein geplant und der nächste gemeinsame Termin bereits fixiert sei.

Ein Weinabend mit Elvis & The Evergreens findet am Mittwoch, 19. Juni, in der Wandelhalle in Bad Mergentheim statt.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 22.11.2018