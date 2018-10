Muss denn immer erst etwas passieren?

Gerlachsheim.Die Mitglieder des Fördervereins der Lindenschule trafen sich in der Grundschule zur Mitgliederversammlung. Neben Wahlen zum Vorstand kamen zahlreiche Themen zur Sprache, die für die Zukunft der Schule von Bedeutung sind.

Positive Bilanz

Nach der Begrüßung folgte der Rechenschaftsbericht des Vorstands durch den Vorsitzenden Oliver Roß. Nachdem in den vergangenen Jahren die Schülerzahl sehr niedrig gewesen sei, was auch die Arbeit des Fördervereins nicht unbedingt erleichtert habe, falle die Bilanz für das neue Schuljahr deutlich positiver aus.

Mit 15 Erstklässlern habe jetzt sogar wieder eine neue Klasse gebildet werden können. Dadurch verbesserten sich Lehr- und Lernbedingungen deutlich. Außerdem sei es gelungen, wieder mehr Eltern für die Arbeit des Fördervereins zu gewinnen, der sich satzungsgemäß für die Grundschule und die Förderung der Schüler im Ort einsetze.

Durch Mitgliedsbeiträge, Spenden und den Verkauf am „Adventszauber“ sei wieder genügend Geld eingenommen worden, um die Schule zu unterstützen.

Mit Hilfe des Vereins seien im vergangenen Schuljahr wieder zahlreiche Anschaffungen getätigt und interessante Projekte durchgeführt worden. So sei für die Grundschüler ein kompletter Satz neuer Fußballtrikots angeschafft worden, ebenso Farbe für die Bemalung des Pausenhofs und einige Spielutensilien.

Lesesofas angeschafft

Der Förderverein habe zudem Lesesofas für mehrere Klassenräume nebst Büchern zu Weihnachten für jedes Schulkind finanziert. Da die Mittel der Stadt für die Ausstattung der Schulen offenbar begrenzt sind, sei für die Leseförderung auf Wunsch der Lehrer ein Klassensatz „Räuber Hotzenplotz“ angeschafft worden. Es habe Zuschüsse zu Fahrten ins Deutschordensmuseum, zum Mathematikwettbewerb, nach Sommerhausen, ins Theater und auch wieder für die Abschlussfahrt der vierten Klasse in den Waldseilgarten Boxberg gegeben. Alles in allem fiel die Bilanz sehr positiv aus.

Dem Kassenbericht, vorgetragen von Schatzmeisterin Birgitta Metzger, folgte die Entlastung durch die Mitglieder. In den Wahlen wurden Kathrin Kremer-Petter als zweite Vorsitzende und Oliver Roß als Vorsitzender wiedergewählt. Andreas Schubert wurde ebenfalls einstimmig zum neuen Schatzmeister des Fördervereins gewählt und ersetzt Birgitta Metzger, die auf eigenen Wunsch ausschied. Als neu gewählte Beiräte fungieren neben Irma Beyer, Beate Reuschlein und Adisa Heinrich nun Stefanie Proksch und Ingo Staffl.

Verein positioniert sich

Ein wichtiger Tagesordnungspunkt war die Positionierung des Fördervereins der Lindenschule zu einem geplanten Bauprojekt in der Nachbarschaft.

Hintergrund ist die Befürchtung vieler Eltern, dass durch die geplante Bodenaufbereitungsanlage nicht nur die ortsansässige Wohnbevölkerung, sondern auch die Grundschule in unmittelbarer Nachbarschaft des Gewerbegebiets erheblich in Mitleidenschaft gezogen werden könnte.

Neben der Lärm-Emission, den Bedenken wegen möglicher toxischer Belastungen durch die Anlage selbst, geht es Eltern, Lehrern und Schülern im Wesentlichen um den Lkw-Verkehr in der Ortsdurchfahrt, der dann mit Sicherheit noch erheblich zunehmen würde. Bereits jetzt werde die Grundschule dadurch in Mitleidenschaft gezogen.

So sei in den Sommermonaten in den Klassenräumen der Verkehrslärm deutlich zu hören, wenn die Fenster zum Lüften geöffnet werden müssten. Gerade, weil viele Lkw mit unverminderter Geschwindigkeit „um die Kurve heizen“, die sich nur zehn Meter entfernt in Sichtweite der Schule befinde. Ein gefahrloses Überqueren der Straße in Nähe der Grundschule sei nicht möglich, schon gar nicht für Kinder.

Gefährlicher Weg

Stefanie Proksch, die selbst als Lehrerin an der Lindenschule tätig ist, berichtete darüber, dass der Weg von der Grundschule zur Sporthalle für die Schüler besonders gefährlich werden könne, da dieser Weg teilweise an der Hauptstraße mit ihrem engen Gehweg entlangführe. Hier wäre die Stadt dringend gefordert.

Oliver Roß wies darauf hin, dass die problematische Verkehrssituation für Grundschüler der Lindenschule der Stadtverwaltung und dem Bürgermeister bereits seit Jahren hinlänglich bekannt sei. Elternvertreter und er selbst hätten deswegen ja schon vor Jahren ein Gespräch mit dem Bürgermeister geführt – ohne dass bis heute diesbezüglich irgendeine Verbesserung erreicht worden wäre.

Bekannte Probleme

Die Stadtverwaltung habe stets darauf verwiesen, dass die Problematik zwar bekannt sei, man aber nichts machen könne, da die Würzburger Straße eine Landesstraße sei. Die jüngste Einlassung von Bürgermeister Maertens „dass erst etwas passieren muss, damit man etwas machen kann“ – so gesagt beim Treffen der Bürgerinitiative vor wenigen Wochen im Josefhaus – habe bei allen Anwesenden nur Kopfschütteln hervorgerufen.

Schatzmeisterin Birgitta Metzger erinnerte daran, dass sie selbst erst letztes Jahr in der sehr unübersichtlichen Kurve in Höhe der Kirche in einen Unfall verwickelt gewesen sei. Dass an dieser völlig unübersichtlichen Stelle keine Geschwindigkeitsbegrenzung bestehe, verstehe niemand.

Die Mitglieder des Fördervereins kamen überein, sich nachdrücklich im Interesse der Grundschüler, der Eltern und der verantwortlichen Lehrkräfte dafür einzusetzen, dass die geplante Anlage unter diesen Umständen auf keinen Fall in Gerlachsheim errichtet werden soll.

Außerdem solle sich die Stadt endlich darum kümmern, dass die gefährliche Ortsdurchfahrt entschärft werde und die Kinder die Straße gefahrlos überqueren könnten.

Es könne nicht angehen, dass die Kinder morgens auf dem Weg in den Frühgottesdienst die Kirche nicht erreichen könnten, ohne sich selbst in Lebensgefahr zu begeben.

Der Förderverein werde sich mit Nachdruck dafür einsetzen, dass hier nicht erst „etwas Schlimmes passiert“, bevor vonseiten der Stadtverantwortlichen „etwas passiert“.

Projekte vorgestellt

Anschließend stellte Stefanie Proksch noch einige Projekte vor, die für das laufende Schuljahr geplant seien, wie etwa ein Töpferprojekt, die Verschönerung des Schulhauses in den Gängen und die Anschaffung eines Schul-T-Shirts. Die Mitglieder des Fördervereins beschlossen, die vorgestellten Projekte und Fahrten finanziell zu unterstützen.

Stellvertretend für den gesamten Elternbeirat informierte Julia Grecksch im Anschluss über die Vorbereitungen zum Herbstfest und zum Adventszauber am 1. und 2. Dezember, an dem sich die Lindenschule wieder mit einem Stand beteiligen werde.

Zum Abschluss dankte der Vorsitzende der scheidenden Schatzmeisterin Birgitta Metzger im Namen aller Mitglieder des Fördervereins für ihre engagierte Tätigkeit. fvls

