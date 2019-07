Nach 30 Jahren wieder getroffen

Lauda.Klassentreffen zum Jubiläum: 1989 legten die Schüler des Jahrgangs 1969/1970 am Martin-Schleyer-Gymnasium das Abitur ab. Bei der Zusammenkunft anlässlich des „30-Jährigen“ war die Freude über das Wiedersehen groß. Zum Auftakt stand eine Besichtigung des Schulhauses auf dem Programm. Oberstudiendirektor Dr. Jürgen Gernert ließ es sich nicht nehmen, den ehemaligen Schülern die baulichen Veränderungen bei einer Führung zu zeigen. Diese Rückkehr an die alte Wirkungsstätte weckte zahlreiche Erinnerungen. Das gemeinsame Abendessen zog sich in die Länge. Kein Wunder, gab es doch vieles zu berichten. Für große Heiterkeit sorgten Erinnerungsstücke. Nach dem harmonisch verlaufenen Treffen war man sich einig, spätestens in fünf Jahren wieder zusammenzukommen. feu/Bild: Feuerstein

