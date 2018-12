Nachfolger ist Johannes Ulrich

Nach acht Jahren an der Spitze des Aufsichtsrates der Becksteiner Winzer wurde Erich Rosenkranz im Rahmen der jährlichen Generalversammlung verabschiedet.

Beckstein. Erich Rosenkranz hat seine ganze Erfahrung als Unternehmer in das Kontrollgremium der Becksteiner Winzer eingebracht und die Genossenschaft in den Jahren seiner Amtszeit strategisch und strukturell zukunftsfähig aufgestellt. Nun musste er aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Altersregelung den Vorsitz abgeben und er schied aus dem Aufsichtsrat aus. Der Vorstand würdigte ihn bei der Genealversammlung nun für zwölf Jahre im Gremium sowie die konstruktive Zusammenarbeit und für den Zeitaufwand, den dieses Ehrenamt mit sich bringt.

Als Nachfolger wird zukünftig Unternehmer und Weinliebhaber Johannes Ulrich (Hofmann Menü Manufaktur GmbH) das ehrenamtliche Gremium leiten.

Die Becksteiner Winzer bewirtschaften 250 Hektar Rebfläche, im Taubertal von Werbach bis Unterbalbach, im Brehmbachtal von Königheim bis Dittwar, entlang des Umpfertals von Beckstein bis Unterschüpf, sowie im Japsttal in Klepsau. Die Genossenschaft hat 300 Mitglieder und ist neben der Erzeugung qualitativ hochwertige Weine ein wichtiger Player für den Erhalt der kostbaren Natur- und Kulturlandschaft.

In der Generalversammlung wurden die Winzer auch über den Geschäftsverlauf und die aktuellen Herausforderungen informiert.

Martin Baumann zeigte sich als Vorstandsvorsitzender mit den Ernteergebnissen 2018 zufrieden. „Es war ein tolles Jahr und wir dürfen uns auf fruchtige Weine mit einer tollen Qualität freuen“. So sei das Weinjahr 2018 kurz zusammen zu fassen.

Neben den guten Qualitäten für Weine und Sekt wurden auch wieder hervorragende Weine für die Kilian Linie sowie die Alten Reben und Reserve eingelagert.

„Früchte einfahren“

Der Geschäftsführende Vorstand, Michael Braun, hatte gute Zahlen im Gepäck: „Nach einigen Jahren der Aufbauarbeit können wir langsam die Früchte unserer intensiven und vielseitigen Arbeit ernten.“ Es zeigt sich, dass wir auf dem richtigen Weg sind und wir können mit den angefangenen Projekten zuversichtlich in die Zukunft schauen. Die Marketing- und Vertriebsstrategie ist für unsere Kunden am besten an den attraktiven Produkten und den begeisternden Veranstaltungen der Becksteiner Winzer zu verfolgen. Damit dies auch weiterhin so sein wird, werden die Becksteiner Winzer kontinuierlich die begonnenen Veranstaltungen weiterführen.

„Wir werden auch in den nächsten Jahren der verlässliche Partner für unsere Kunden sein sowie durch Innovationen auf uns aufmerksam machen!“ Das Fundament sei gelegt und personell seien die Gremien verantwortungsvoll für die Zukunft aufgestellt. bw

