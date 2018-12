Nachhaltige und durchdachte Projekte im Blick

Mit einem Ausblick auf neue Projektschwerpunkte 2019 und einem Dank an alle ehrenamtlichen Helfer beschließt der Bürgertreff Mehrgenerationenhaus das zehnte Jahr seines Bestehens.

Lauda-Königshofen. An einen ganz bestimmten Moment erinnert sich Gisela Keck-Heirich besonders gerne zurück. Es ist der Augenblick, als Anfang Juli hunderte mit Helium gefüllte Luftballons in den Himmel geschickt wurden. Die Botschaft „Wir leben Zukunft vor“ wurde dabei auf kleinen Zetteln nach außen getragen,

Offene Atmosphäre

Bei der großen Geburtstagsparty sei die lebendige und offene Atmosphäre des Hauses authentisch spürbar gewesen, berichtet die Leiterin der Einrichtung. „Dass so viele Gäste aus Stadt, Politik, Kirchen und Vereinen mit uns gefeiert haben, zeigt die gesellschaftliche Strahlkraft des Hauses“, so Gisela Keck-Heirich. Aber auch durch die Teilnahme an den verkaufsoffenen Sonntagen habe sich der Bürgertreff in seiner ganzen Bandbreite präsentieren können. Dabei seien jeweils unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt worden – zum Beispiel „Anders sehen“ und Inklusion bei einem Sinnesparcours oder die Themen Lesen, Kunst und Kultur bei einer Spielstraße für Jung und Alt.

Mit nachhaltigen und durchdachten Projekten will sich der Bürgertreff Mehrgenerationenhaus auch 2019 weiterentwickeln. Dazu zählt der Ausbau der haushaltsnahen Dienstleistungen. Konkret geht es darum, einen individualisierten Abholservice voranzubringen, der mobilitätseingeschränkten Menschen zum Beispiel einen Besuch der regelmäßigen Teestunde ermöglicht. „Es geht darum, unsere Angebote allen Bürgern zugänglich zu machen. Wer also nicht mehr selbstständig mit dem Bus oder Auto zu uns kommen kann, den wollen wir eben zuhause abholen“, erklärt Gisela Keck-Heirich die Idee dahinter.

Eine organisierte Nachbarschaftshilfe ist dann der nächste Schritt. Es geht darum, einen Stamm an Helfern aufzubauen, die gegen Bezahlung eine Hilfestellung im Alltag anbieten – beispielsweise beim Einkaufen, wenn der Wasserhahn tropft oder wenn im Wohnzimmer die Glühbirne ausgetauscht werden soll.

Verstärkt im Angebot

Auch die Sprachbegleitung von Migranten bei den Hausaufgaben oder bei Behördengängen will der Bürgertreff künftig verstärkt anbieten, denn: „Wo es eine Patenschaft gibt, da läuft es rund“. Im Vorfeld zur Europawahl ist zudem ein Vortrag mit Quiz geplant, um eine gesellschaftliche Debatte über den Wert eines geeinten Europa anzustoßen. Als Wertschätzung für ehrenamtliches Engagement finde Anfang 2019 eine Feier statt, bei der Dank und Würdigung zum Ausdruck gebracht werden.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 24.12.2018