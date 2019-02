Nachtumzug lockt Narren scharenweise

Mit 27 Gruppen und rund 700 Mitwirkenden brach der Oberlaudaer Nachtumzug am Samstag in Oberlauda alle bisherigen Rekorde.

Oberlauda. Der Nachtumzug in Oberlauda hat in der Vergangenheit schon viele Höhepunkte erlebt, jedoch am Samstagabend in seiner 22. Ausgabe alles bisher Dagewesene in den Schatten gestellt. Da hat zunächst äußerlich das Wetter gepasst: es war trocken und nicht zu

...