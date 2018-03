Nachwuchsgewinnung gestaltet sich schwierig

Anzeige

„Voller Stolz kann man auf die Erfüllung dieser Aufgabe zurückschauen“, so Gruber, denn die ehemaligen „jungen Wilden“ seien mittlerweile ein essenzieller Bestandteil der Balbachtaler und sorgen mit Spaß und guter Laune für frischen Wind in der Truppe. Ein Altersdurchschnitt von knapp 30 Jahren sei in einem traditionellen Musikverein im Umkreis nicht mehr leicht zu finden, stellte Gruber fest, was auch Besucher verschiedener Abendauftritte positiv zurückmeldeten.

Nach dem Dank an die Stadt bezüglich der jährlichen Vereinsförderung, nahm der Vorsitzende die Totenehrung vor.

Unterhaltsamer Vortrag

Anschließend übergab Gruber das Wort an die zweite Vorsitzende Daniela Dürr. In unterhaltsamer Art und Weise schilderte sie die vergangenen Vereinsaktivitäten, so dass sich die Versammlungsteilnehmer fast bildlich in die verschiedenen Situationen hineinversetzten. Highlights waren unter anderem die bereits von Gruber angesprochenen Theatertage. „Die Gruppe um Roland Hofmann wuchs im Verlauf der Aufführung über sich hinaus und bot so eines der besten Theater dar, die die Gruppe je gespielt hatte“, so Dürr.

Daneben stellte der Besuch der Jahrzehnte langen Freundschaft in Gschaidt einen weitere Höhepunkt im Vereinsjahr dar. Ein Reisebus voll, Musiker, Freunde und Mitglieder des Partnerschaftskomitees, verbrachte ein harmonisches Wochenende in Österreich. „Neue Freundschaften wurden geknüpft, bestehende gepflegt als auch die länderübergreifende Partnerschaft gestärkt“, fügt Dürr hinzu. Die durch die Stadt bereitgestellte finanzielle Unterstützung in Höhe von 1200 Euro stelle hier eine essenzielle Stütze dar, um die Freundschaft der Ortschaften künftig aufrechterhalten zu können.

Musikalisch berichtete Dürr ebenfalls von erfolgreichen Abendauftritten. Die Balbachtaler gewannen so auch 2017 neue Veranstaltungen für sich. Dem Volksfest in Bad Mergentheim wurde in gewohnter rockiger Manier eingeheizt, was den Auftritt im Folgejahr bereits sicherte.

Auch das Ochsenfest in Königheim wurde in uriger Atmosphäre musikalisch umrahmt. Auftritte auf dem Weinfest in Markelsheim, der Königshöfer Messe oder der Michaelismesse in Wertheim stellen nur einen kleinen Ausschnitt des Geleisteten dar. Mit mehr als 20 Veranstaltungen setzte Daniela Dürr den Schlussstrich unter den Jahresrückblick.

Dem Bericht des Kassierers Michael Ruf waren geordnete Verhältnisse zu entnehmen, was durch die Kassenprüfer bestätigt wurde.

Schriftführer Thorsten Schmieg gab der Versammlung einen Überblick über das laufende Jahr. Schmieg berichtete über eine positive Entwicklung der Auftrittsanfragen, was nicht zuletzt die Leistung und Qualität der vergangenen Jahre widerspiegele. „Bereits Anfang des Jahres, waren die Auftragsbücher gut gefüllt“, so Schmieg.

Dann sprach Gruber die Jugendausbildung an. „Aktuell ist es aufgrund der rückläufigen Kinderzahl und dem steigenden Angebot an Freizeitaktivitäten für Kinder und Jugendliche schwierig, Nachwuchskräfte für den Musikverein zu gewinnen“, bemerkte Gruber. „Die Balbachtaler sind hier jedoch in konkreten Überlegungen zur Konzeption der weiteren Jugendausbildung.“

Auch Ortsvorsteher Christian-Andreas Strube nutzte die Gunst der Stunde, um den Balbachtalern zu danken. Er zeigte die Rolle der Balbachtaler als Botschafter der Ortschaft, als auch der Stadt Lauda-Königshofen auf und bestätigte ebenfalls die überaus erfolgreiche Jugendarbeit. tsch

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 08.03.2018