Närrischer Rückblick auf 2007

Oberlauda.Prinz Karneval wird gerne dem Rheinland zugeordnet, aber durchaus ebenbürtige Nachkommen gibt es inzwischen zumindest bei den „Rootzen“ und „Zigeunern“ in Oberlauda. Das erlebte man am 11.11. um 11.11 Uhr bei der Fasnachtseröffnung am Rootzenbrunnen erneut. Präsident Holger Ebert musste dabei, mit optischer und moralischer Unterstützung durch seinen Sohn Jonah, bei den Narren nicht viel Stimmung machen, diese war schon vorhanden.

Nach dem ersten „Rootze Helau“ der Kampagne ging es dann zum Mittagessen und Kaffee/Kuchen in die Narrenscheune, die Turnhalle. Hier wurde es dann so richtig gemütlich angegangen, aber Polonaise und verschiedene Potpourris gehörten ganz einfach dazu, wie auch der Büttenbeitrag des „ledschden“ Bürgers Ernst Ebert vor elf Jahren.

Da wurden förmlich wieder Erinnerungen wach, längst Vergessenes aus dem Gedächtnis gekramt und sehr oft dabei still gelächelt. Ob Holzklau oder Elferratsausflug an den Brombachsee, Weihnachtssaustellung bei Doris Renk und vieles andere mehr, „es war einmal“. Insgesamt ein traditioneller Beitrag mit sehr hohem Wiedererkennungswert, auch nach elf Jahren. Die stellvertretende Vorsitzende Andrea Sack machte noch Werbung für den Besuch des Weihnachtsmarkts in Bad Wimpfen am 1. Dezember mit separater Führung und mit der DB, Abfahrt um 9.10 Uhr, Rückfahrt um 16.40 Uhr.

Weitere Informationen gibt es bei ihr, Anmeldeschluss ist der 26. November.

Alles in allem war es ein richtig gemütlicher Einstieg in die fünfte Jahreszeit mit hohem Steigerungspotential, aber das ist ohnehin eingeplant und bei den „Rootzen“ auch nicht anders zu erwarten. erha

