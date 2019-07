Narren blicken auf erfolgreiche Kampagne zurück

Lauda.Bei der Mitgliederversammlung der Narrengesellschaft Lauda in der vereinseigenen Narrenscheune legte der Vorstand den zahlreich erschienenen Mitgliedern ein positives Ergebnis der Kampagne 2018/2019 vor.

Der Vorsitzende Rainer Seifert blickte auf die zahlreichen Veranstaltungen zurück. Besonders erwähnenswert war der zweitägige Jahresausflug nach Erfurt sowie das jährlich stattfindende Brauchtumsfest, Veranstaltungen zur Stärkung der Gemeinschaft, der Kultur und des Ausdrucks des Dankes an die zahlreichen Helfer. Auch beim Weinfest zog man eine positive Bilanz. Es wurde trotz rückläufiger Besucherzahlen eine leichte Umsatzsteigerung verzeichnet und man werde künftig bestrebt sein, die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen zu pflegen, um neue Ideen zu finden.

Zahlreiche Sitzungen der einzelnen Gruppierungen der NG, neun Vorstandssitzungen sowie zwei Klausurtagungen und 14 Arbeitssitzungen machten einen reibungslosen Ablauf der diversen Veranstaltungen möglich. Bei der Mitgliederzahl (aktuell 590 Mitglieder) wurde ein leichtes Wachstum verzeichnet.

Die Vereinsjugend außerhalb der Tanzsportabteilung soll unter der Federführung von Jürgen Waldecker weiter ausgebaut werden. Eine weitere Herausforderung für den Vorstand wird die Umsetzung der neuen Datenschutzverordnung vor allem bei der Präsenz in der Presse und sozialen Medien sein, die aber unter der Führung von Iris Klingert konsequent weiter umgesetzt werden soll.

Nach einer Schweigeminute zum Gedenken an die verstorbenen Mitglieder übergab Rainer Seifert das Wort an den Präsidenten Stefan Schulz.

Besondere Highlights waren für ihn die hervorragende Fremdensitzung und der Narrenringumzug in Walldürn, bei dem er in Anwesenheit des Ministerpräsidenten stolz seinen Verein präsentieren konnte und Stefan Schulz bedankte sich für den starken Rückhalt aus dem Verein. Kritisch merkte Stefan Schulz an, dass die Vereinsarbeit mit immer mehr Verantwortung und Pflichten einhergehe und, dass alles neben Beruf und Familie und trotz der souveränen Unterstützung seines Stellvertreters Dirk Steger oft schwer zu bewältigen sei. Aus diesem Grund würde er sich einen 3. Präsidenten wünschen, um die anstehenden Aufgaben noch besser verteilen zu können.

Im Anschluss an seine Ausführungen berichtete der Leiter der Tanzsportabteilung, Peter Kreis, über die erfolgreiche Teilnahme der verschiedenen Garden auf zahlreichen Turnieren und die derzeitige Entwicklung in den Garden. Sein besonderer Dank galt den Trainerinnen und den Eltern, die viele Stunden aufbringen, um die Garden zu diesem Erfolg zu führen.

Mit Hilfe des Fördervereins, der Stadt, Sponsoren und durch eigene Mittel wurde im Trainingszentrum i_Park eine große Bühne angeschafft, so dass die Trainingsbedingungen noch weiter verbessert wurden. Auch die verschiedenen Gruppierungen Hexen, Zunftrat, Bouze, Beatbouze und Elferrat berichteten den Mitgliedern von zahlreichen Aktivitäten innerhalb und außerhalb des Vereins, die zur Stärkung der Gemeinschaft initiiert wurden.

Der Bericht des Schatzmeisters Jochen Klingert bestätigte anhand von Zahlen die erfolgreiche Entwicklung des Vereins. Der Verein stehe auf soliden Beinen. Die Kassenprüferin Martina Krohmer bestätigte die ordnungsgemäße Buchführung und stellte Antrag auf Entlastung des Vorstandes, die einstimmig erteilt wurde.

Elke-Maria Müller-Schreck wurde als zweite Kassenprüfer ins Amt gewählt. Die Wahlen unter der Leitung von Peter Kreis verliefen zügig und der Vorstand wurde um neue Mitglieder verstärkt. Gewählt bzw. im Amt bestätigt wurden Stefan Schulz als Präsident Heiko Feil als stellvertretender Vorsitzender Michael Jouaux als stellvertretender Schatzmeister Loreen Spönlein als stellvertretende Schriftführerin Iris Klingert als Beisitzer Christoph Zorn als Beisitzer Birgit Eckert als Beisitzer Birgit Engert als Beisitzer Ansgar Timm als Beisitzer Anna und Aylin Arbinger, die aus beruflichen Gründen als Trainerinnen ausscheiden, wurden für ihre jahrelange Treue zum Verein als aktive Tänzerinnen und Trainerinnen geehrt. siti

