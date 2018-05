Nassig hatte am Ende die Nase vorn

Anzeige

Zu ihrem zweiten Leistungsmarsch trafen sich die Jugendfeuerwehren des Main-Tauber-Kreises in Gerlachsheim.

Gerlachsheim. Gut ausgebildeter Nachwuchs ist wichtig – auch bei der Feuerwehr. Nun wurde anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Jugendfeuerwehr der Stadt Lauda - Königshofen, Abteilung Gerlachsheim, nun das zweite mal bereits der Leistungsmarsch der Jugendfeuerwehren im Main-Tauber-Kreis ausgerichtet.

Elf Mannschaften aus acht Jugendfeuerwehren des Main-Tauber- Kreises trafen sich hoch motiviert an der Turnhalle in Gerlachsheim. So hieß der Kreisjugendfeuerwehrwart Jochen Herrschlein mit dem Abteilungskommandanten Klaus Baumann die Jugendlichen und Ihre Betreuer willkommen. Währenddessen wurden die Schiedsrichter durch den Fachgebietsleiter Wettbewerb, Stefan Bartelt, und die Jugendgruppenleiterin der Abteilung Gerlachsheim, Bianca Klingert, für ihre Aufgaben an den Stationen eingeteilt und eingewiesen.