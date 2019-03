Naturkundliche Wanderungen und Aktivitäten der Nabu-Gruppe Lauda

Lauda.Seit 1960, also bereits seit fast 60 Jahren, führt die Ortsgruppe Lauda im Naturschutzbund Deutschland (NABU) im Frühjahr mehrere naturkundliche Wanderungen durch, die bei der Öffentlichkeit immer wieder großen Anklang finden. Auch in diesem Jahr bieten die Laudaer Naturschützer drei Wanderungen an, zu denen alle willkommen sind, die sich für die einheimische Vogel-, Insekten- und Pflanzenwelt interessieren.

Die Exkursionen sind alle sonntags und dauern ungefähr drei bis 3,5 Stunden. Sie finden – außer bei Dauerregen und anhaltender kühler Witterung – bei jedem Wetter statt. Zum Gelingen der Wanderungen tragen festes Schuhwerk und ein Fernglas bei. Jede Wanderung wird die Teilnehmer durch unterschiedliche und bezüglich ihrer Flora und Fauna attraktive Lebensräume führen und dabei einem Schwerpunktthema gewidmet sein. Die Touren haben jedoch nicht nur den Naturschutz zum Inhalt, sondern sie informieren auch über ökologische und heimatgeschichtliche Zusammenhänge.

Die erste Wanderung wird am 7. April im Wald rund um den Eisberg bei Lauda stattfinden. Dabei werden erste Zugvögel, Spechte und Frühjahrsblüher im Mittelpunkt stehen. Treffpunkt ist um 14 Uhr der Parkplatz an der sogenannten Vogelschutzhütte am Gemeindeverbindungsweg zwischen Lauda und Beckstein/Heckfeld.

Die nächste Wanderung am 12. Mai führt zu den Tieren und Pflanzen im Wald, auf Trockenhängen und auf der Hochfläche zwischen Oberbalbach und Deubach. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Kindergarten von Oberbalbach.

Die letzte naturkundliche Führung am 26. Mai bringt den Teilnehmern Vögel, Insekten und Pflanzen auf Trockenhängen, in Weinbergen und im Wald rund um den Frauenberg zwischen Beckstein und Königshofen nahe. Treffpunkt ist um 14 Uhr der Parkplatz an der Einbuchtung am Steinbruch (Klinge) vor Beckstein. Weitere Wanderungen der Nabu Gruppe Lauda können auf Anfrage durchgeführt werden.

Aktivitäten der Jugend

Die Jugend der Nabu-Gruppe Lauda (Naju) bietet Kindern und Jugendlichen in den nächsten Monaten eigene, unterschiedliche Aktivitäten an, die von den beiden Jugendgruppenleitern Guillermo Cartagena und Udo Gehrig geleitet werden.

Die nächste Aktion der Jugendgruppe am Samstag, 4. Mai, , die rund drei bis vier Stunden dauern wird, gilt dem Großprojekt „Insektenhotel auf der Apfelwiese“. Planerische Arbeiten sowie erste Säge-, Bohr- und Montagearbeiten mit Holz werden ab 10.30 Uhr im Hof der Weinbar „Josef“ in der Josef-Schmitt-Straße in Lauda in Angriff genommen.

Für diese Aktivität ist eine Anmeldung erforderlich, damit die Mittagspausenverpflegung sowie Werkzeug- und Materialbedarf geplant werden können.

Am Sonntag, 30. Juni, findet eine Radtour zum renaturierten Tauberlauf zwischen Tauberbischofsheim und Impfingen statt. Der ehemals „kerzengerade“ Tauberabschnitt wurde dort in ökologisch sinnvoller Art und Weise umgestaltet. Ein Mitarbeiter vom Betriebshof in Tauberbischofsheim wird den Teilnehmern der rund vierstündigen Tour einen Einblick in die durchgeführten Maßnahmen sowie die dortige Flora und Fauna bieten. Treffpunkt ist um 13 Uhr bei der Firma Lauda (Wobser) am Radweg zwischen Lauda und Distelhausen.

Auch dieses Jahr wird erneut der „Klassiker“ der Jugendgruppenunternehmungen stattfinden: Die Zeltnacht am Marstadter See. Es wird gegrillt, ein Lagerfeuer angezündet und eine Nachtwanderung durchgeführt. Am Sonntagnachmittag klingt das Abenteuer dann aus.

Aus versicherungstechnischen Gründen ist diese Aktion Nabu-Mitgliedern vorbehalten und die Kinder müssen von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden. Treffpunkt für die Teilnehmer ist am Samstag, 13. Juli, um 15 Uhr am Marstadter See. misa

