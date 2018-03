Nebenerwerb stellte Versorgung sicher

Anzeige

Eine kleine Schattenseite hatte das Jubiläum aber doch, zumindest im Kassenbericht des Schatzmeisters Bernd Haas. Da aber von vornherein klar war, dass eine Festlichkeit von diesem Umfang nicht gerade billig werden würde, zeigte sich vom Minderbetrag im Vergleich zur letzten Jahreshauptversammlung niemand besonders überrascht.

Die Kassenprüfer Helmut Hollerbach und Gerhard Haas bescheinigten eine einwandfreie und korrekte Kassenführung. Dies veranlasste die Mitglieder auch, der von diesen beiden beantragten Entlastung des gesamten Vorstandes vorbehaltlos zuzustimmen.

Einen kleinen Rückblick über die Mühlradsanierung gab anschließend noch Frithjof Spänkuch und verwies darauf, dass die alte Technik repariert und keinesfalls durch eine neue ersetzt worden war. Dies erfordere aber auch noch zukünftige Kosten für die regelmäßige Pflege und Wartung und die Sicherstellung der Wasserzufuhr. Der derzeitige Zustand sei keinesfalls eine Lösung auf Dauer, soll sich doch das Mühlrad bei Bedarf und auf Wunsch ohne größere Aufwand immer wieder drehen. Beim Wasser als Antriebsenergie könnte eventuell eine zusätzliche Leitung aus dem Quellgebiet in den Mühlkanal helfen.

Was hat sich in den letzten 70 Jahren in Oberlauda alles verändert? Frithjof Spänkuch hatte seinen Vortrag der örtlichen Landwirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg gewidmet. Diese war ursprünglich alles andere als mechanisiert gewesen. In der Hauptsache dienten Kühe als Zugmittel, einen Gemeinschaftsschlepper gab es erst ab 1942/43. Durch die ortsübliche Erbfolge hatten sich dann die Betriebe immer mehr verkleinert, der Nebenerwerb wurde fast zur Normalität.

Trotzdem gab es auch in schlechten oder Kriegszeiten eigentlich nie ein Versorgungsproblem. Hausschlachtungen, auch mehrmals jährlich, waren üblich, vor allem fett mussten die Schweine sein. Im Jahr 1950 wurden in Oberlauda 170 Kühe, davon 158 für die landwirtschaftliche Arbeit, gezählt. Der Milchertrag war dementsprechend nicht gerade besonders hoch. 150 Schweine dienten der Selbstversorgung. Wenig Wiesenfläche bedeutete zwangsläufig auch den Verkauf des Viehs oder die Schlachtung im Herbst.

Bahn und Post wurden bei der Bevölkerung immer mehr zur Haupteinnahmequelle. Trotzdem wurde das Eigentum selten verkauft und das wiederum wurde zum Problem der Haupterwerbslandwirte. Man konnte Land zwar pachten aber in den seltensten Fällen erwerben. Die Existenz der Zeitschrift „Der Eisenbahnerlandwirt“ spricht dabei für sich.

Der Autobahnbau machte schließlich eine Flurbereinigung notwendig. Obwohl schon 1969 begonnen, konnte diese aber erst 1996 abgeschlossen werden. Sie erwies sich für die Haupterwerbslandwirte als sehr hilfreich, auch wenn schon vorher untereinander getauscht worden war. Die Natur war bei dieser Flurbereinigung durchaus berücksichtigt worden, die Flur selbst dagegen wirkt, früher belebt, heute fast wie entvölkert. Ein Generationswechsel und die technische Aufrüstung in der Landwirtschaft verstärken diesen Eindruck noch zusätzlich. Betriebe sind nur noch mit großen Flächen rentabel, die Viehwirtschaft wurde komplett eingestellt. Aktuell gibt es in Oberlauda noch einen Haupterwerbs- und acht Nebenerwerbslandwirte.

Die Ackerfläche nimmt kontinuierlich ab, die Waldfläche dagegen, auch ohne gezielte Aufforstung, zu. Hecken werden teilweise nicht mehr beseitigt, brachliegende Flächen verwuchern, auch wenn in den letzten Jahren erfreuliche Gegenmaßnahmen unternommen wurden. Selbst das Ortsbild hat sich grundlegend verändert.

Ställe, Scheunen oder Gärten werden anders genutzt oder sind sogar ganz verschwunden. Außer einer Metzgerei gibt es kein Geschäft mehr im Ort, die Einwohnerzahl ist stark gesunken und viele Häuser stehen leer. Dennoch könnte ein Neubaugebiet helfen, denn die alten Häuser haben in den seltensten Fällen einen inzwischen üblichen Wohnstandart.

Wolfgang Haas erinnerte schließlich daran, dass noch ein paar Festschriften vom Dorfjubiläum erhältlich seien. Mehr zur Erklärung als zur Rechtfertigung verwies er darauf, dass bei der Datumsfindung für die Ortsgründung zwar keine „Erbsen gezählt“ wurden, die Jahreszahl 742 aber auch nicht so einfach an den Haaren herbeigezogen war. Bei den Beiträgen zur Festschrift musste allerdings einiges mühsam zusammengetragen und –gezimmert werden. Dennoch hat es ganz gut geklappt und das Ergebnis war vom Landrat Reinhard Frank durchweg gelobt worden.

Werner Kilb warb abschließend noch einmal für die verschiedenen Editionsweine, von denen pro verkaufter Flasche ein Euro beim HKV landet. Damit werden grundsätzlich die Vereinsarbeit und soziale Projekte im Ort unterstützt. Weiterhin empfahl er die DVDs über die verschiedensten Veranstaltungen. Kaufinteressenten können sich bei ihm melden. erha

