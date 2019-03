Neue Ausstellung in der Kunstkreis-Galerie

Lauda.Nach der Formenvielfalt der im Februar präsentierten Holzobjekte dominiert nun wieder die Vielfalt der Farben in der Kunstkreis-Galerie „das auge“. Der in Tauberbischofsheim lebende Künstler Davis Deutschmann lässt die Besucher, wie er selbst sagt, „das Neue im Alltäglichen entdecken.“ Er zeigt Arbeiten in Mischtechnik – und die Auswahl seiner Materialien, sei es nun beispielsweise Sand, angereichert mit Farbpigmenten, Strukturmasse oder auch einmal Kaffeefilterpapier, beweist Kreativität und Freude an experimentellen Verfahren. Zu sehen ist die Ausstellung bereits am Sonntag, 3. März, von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr, die offizielle Eröffnung findet am Sonntag, 10. März, um 11 Uhr statt. Bild: Jung

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 01.03.2019