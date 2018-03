Neue Bauplätze für Marbach und Oberbalbach

Anzeige

In Oberbalbach ist der Gemeinderat schon einen Schritt weiter. Hier beschloss er bereits die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange bzw. der Nachbargemeinden für den Bebauungsplan „Herbstwiesen“. Dort entstehen nach Auskunft von Stadtbaumeister Tobias Blessing sieben Bauplätze.

Der Gemeinderat war zudem einstimmig für den Beitritt des Zweckverbands Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) zur Datenzentrale Baden-Württemberg. Der Landtag hatte Ende Februar das Gesetz über die Zusammenarbeit bei der automatisierten Datenverarbeitung für den KIVBF, den Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS) und den Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm (KIRU) beschlossen.

Ab 1. Juli werde der gemeinsame IT-Dienstleister Iteos dem kommunalen Datenverarbeitungsverbund eine neue zukunftsfähige Struktur geben, so Bürgermeister Thomas Maertens. Der KIVBF hält nach der Fusion 44 Prozent Stammkapital an Iteos. Ziel des Beitritts der Zweckverbände und der Fusion zum Gesamtzweckverband sei „der Erhalt einer Wettbewerbs- und zukunftsfähigen kommunalen IT in Baden-Württemberg“. Die Kooperation zwischen dem Land und den Kommunen im Bereich der Informationstechnik sei „wesentlich für den Ausbau einer modernen bürgerfreundlichen digitalisierten Verwaltung“.

Wie der Bürgermeister weiter anmerkte, habe die Stadt einen gebrauchten Sprinter-Bus für das Mehrgenerationenhaus in Lauda angeboten bekommen. Das Dieselfahrzeug hat einen Kilometerstand von 210 000 und einen Wert von 1600 Euro. Der Bus dürfe nur von städtischen Bediensteten und Mitarbeitern des Asylhelferkreises gefahren werden. Damit sollen Umzüge von Flüchtlingen kostengünstig durchgeführt werden. Wie Thomas Maertens anfügte, sei ein Antrag der CDU-Fraktion eingegangen, wonach die Verwaltung im Gemeinderat über den Stand der Dinge bei der Bahnunterführung Nord informieren soll. Zusätzlich, so Maertens, sei auch eine Bürgerversammlung zu dem Thema geplant.

Stadtkämmerer Günter Haberkorn berichtete, dass der erste NKHR-Haushalt der Stadt Lauda-Königshofen genehmigt worden sei.

Nach der momentanen Sperrung des Radweges links der Tauber in Richtung Distelhausen fragte Michael Geier (Freie Bürgerliste) nach einer Umleitungsstrecke. Die führe, so Stadtbaumeister Blessing, momentan rechts der Tauber über Gerlachsheim nach Distelhausen. Grund für die Sperrung sei die Verlegung von Wasserrohren für die innerörtliche Anbindung der neuen Wasserversorgung. thos

