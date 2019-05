Neue Ehrenamtliche dabei

Königshofen.Bei der Versammlung der Jugendabteilung des SV Königshofen standen wichtige Punkte auf der Tagesordnung. Neben der Wahl eines neuen Jugendleiters und einem Ausblick auf die kommende Saison, freute man sich beim SVK natürlich auch darüber, dass gleich mehrere neue Mitarbeiter für die Vereinsarbeit gewonnen werden konnten.

Daniela Neckermann wurde von den Anwesenden einstimmig zur neuen Jugendleiterin gewählt. Es folgte die Vorstellung des neuen „FSJler“ Nils Schenkel aus Oberbalbach. Der 19-Jährige absolviert ab 1. September beim Badischen Fußballverband ein Freiwilliges Soziales Jahr und wird dabei vom SV Königshofen betreut.

Das gute und kameradschaftliche Miteinander ist seit jeher Garant dafür, dass sich alle ehemals in den Seniorenmannschaften des Sportvereins aktiven Spieler gerne an ihre Zeit in der Messestadt zurück erinnern und viele von ihnen etwas davon zurückgeben möchten, in dem sie sich nach ihrer „Karriere“ im Verein ehrenamtlich einbringen. Möglichkeiten hierfür gibt es reichlich. Sebastian Volkert engagiert sich künftig bei den Bambini, Mathias Günther trainiert in der nächsten Runde die F-Jugend. Darüber hinaus wurde bekannt, dass auch die erste und zweite Mannschaft Unterstützung erhalten.

Dabei übernehmen alt gediente „Cracks“ Verantwortung: Patrick Ulshöfer wird ab 1. Juli die neu geschaffene Stelle des Team-Managers in der Landesliga Odenwald beim SVK inne haben und Carsten Pochopin unterstützt den langjährigen Torwarttrainer Thomas Ludwig in seiner Arbeit.

Außerdem bildet Andreas Neckermann und Konstantin Burkard nach der Sommerpause das neue Trainergespann der SpG Winzer Beckstein/SV Königshofen II . Ebenso erhält der Vorstand innerhalb des Vergnügungsausschusses mit Peter Haberkorn und Bernd Röttinger zwei ehemalige SV-Spieler als Verstärkung.

