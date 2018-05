Neue Freundschaften zum SV Windhoek geknüpft

Anzeige

Königshofen.Bei einem internationalen Jugendaustausch im Münsterland pflegte der SV Königshofen Kontakte nicht nur zu europäischen Clubs. Unter dem Slogan „Nein zu Rassismus, Intoleranz und Diskriminierung“ veranstaltete der TuS Velen seine 13. internationale Jugendbewegung.

Mit dabei war wieder der SV Königshofen, der damit nach mehreren Stippvisiten nach Koenigshoffen im Elsass nunmehr in der Grenzregion zu den Niederlanden Station machte. Ursächlich für die erneute Teilnahme der SV-Mannschaft war in erster Linie die Tatsache, dass mit Willi Lindinger ein gebürtiger Königshöfer seit einigen Jahren beim TuS Velen im Verein fungiert und er natürlich als ehemaliger Aktiver des SVK seine Herkunft und auch fußballerischer Heimat nicht vergessen hat.

Für die SV-Akteure, angeführt von dem Betreuer-Team Carsten Pochopin, Ozan Aydino und Stefan Schmitt, war dieser mehrtägige Ausflug ein absolut herausragendes Erlebnis. Nicht nur die herzliche Aufnahme in den Gastfamilien, sondern ganz besonders auch der Gedanken- und Informationsaustausch mit den Jugendlichen aus Belgien, Norwegen, Niederlanden und ganz besonders aus Afrika, mit den Möglichkeiten, die man sich in der Schule im Englischunterricht angeeignet hatte oder auch mal mit Händen und Füßen, wird den Jugendlichen in Erinnerung bleiben.