Neue Hallenbadsaison beginnt

Lauda-Königshofen.Viele Schwimm- und Badegäste aus Lauda-Königshofen und Umgebung sehnen sich schon danach, endlich wieder ins kühle Nass abzutauchen. Am Sonntag, 7. Oktober, hat das Warten ein Ende: Dann öffnet das Hallenbad mit Sauna in der Laudaer Badstraße für die Saison 2018/19 seine Pforten. Für perfektes Badevergnügen wurde vor dem Start die Badewasser-Umwälzpumpe austauscht. Außerdem wurde der Außenbereich neu gestaltet. Saunagänger freuen sich künftig über ein noch attraktiveres Erscheinungsbild. Bis der Bade- und Saunaspaß beginnen kann, hat das Bäderteam noch die letzten Handgriffe vorzunehmen. Das Bad hat am Eröffnungstag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Bild: Stadtverwaltung

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 29.09.2018