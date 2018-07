Neue Pastoralreferentin Mechthild Prause wird offiziell in ihr Amt eingeführt

Anzeige

Die Missa brevis in F, die sogenannte Jugendmesse, ist eine der frühesten Messkompositionen Joseph Haydns und entstand 1749, als Haydn noch Sängerknabe am Stephansdom in Wien war. Es wird vermutet, dass Haydn die Messe für sich und seinen Bruder Michael Haydn komponierte, beide waren Solisten der Sängerknaben.

Ursprünglich für zwei Violinen, Basso continuo, Chor und zwei Sopransolisten komponiert, überarbeitete Haydn 1805 das Werk und erweiterte es durch Holz- und Blechbläserstimmen sowie für Pauken. Wie für eine Missa brevis üblich, sind in den Teilen Gloria und Credo die Passagen polytextiert, das heißt die einzelnen Singstimmen übernehmen unterschiedliche Textaussagen zur gleichen Zeit.

Für den Gottesdienst schrieb W. A. Mozart insgesamt 17 Kirchensonaten. Diese einsätzigen Instrumentalkompositionen, oft für zwei Violinen, Basso continuo und teilweise mit solistischer Orgel wurden zu Mozarts Zeiten nach der Epistellesung musiziert, woher auch ihr Name „Epistelsonate“ stammt. Heute werden sie gerne nach der Lesung, zur Kommunionausteilung oder auch am Ende des Gottesdienstes musiziert. cha

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 21.07.2018