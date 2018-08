Neue Rufnummern bei der Stadt

Lauda-Königshofen.Die Stadtverwaltung ist ab dem morgigen Donnerstag unter neuen vierstelligen Telefon- und Faxnummern erreichbar. Von der Umstellung der Telefonanlage sind auch die Gemeinschaftsschule sowie alle angeschlossenen Organisationseinheiten wie zum Beispiel die Stadtbücherei, die Stadtwerke, der Bauhof oder das Mehrgenerationenhaus betroffen. Für den Bereitschaftsdienst der Wasserversorgung wählt man ab morgen die neue Nummer 09343/501-5555. Die Mitarbeiter der Stadtwerke Lauda-Königshofen sind in Notfällen rund um die Uhr für Störungsmeldungen erreichbar – auch an Feiertagen, am Wochenende und in der Nacht. Unter www.lauda-koenigshofen.de sind die neuen Rufnummern im Mitarbeiterverzeichnis gelistet. Die Zentrale ist unter Tel. 09343/501-0 weiterhin zu den gewohnten Sprechzeiten erreichbar. stv

