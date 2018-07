Neue Runde mit neuer Spielgemeinschaft

Anzeige

Oberlauda.Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Christoph Don gedachten im Rahmen der Jahreshauptversammlung des FV Oberlauda die Mitglieder der Toten. Im Angebot hat der FV Mannschaften im Jugend-, Damen und Seniorenbereich, Frauenturnen I und II, Kinder- und Männerturnen.

In seinem Jahresbericht erinnerte Don daran, dass 13 Ausschusssitzungen durchgeführt worden seien. Der FVO hatte mit Kameradschaftsabend, Zitherabend, Grün-Weiß-Ball, Rundenabschluss, Ausrichtung des Strabag-Festes und Sportfest mit dem achten Tauberfränkischen Nachtelfmeterschießen zahlreiche eigene Veranstaltungen zu bewältigen. Hinzu kamen 1275. Geburtstag Oberlaudas, Dorfweihnacht und Pani- Party mit dem Udo-Lindenberg-Double Rudi Wartha.

Die Zigeunergruppe beteiligte sich an der Faschingseröffnung in der Turnhalle und nahm wieder an Umzügen teil. Nach langer Zeit wurde ein Termin für die Fahrt zum Bundesligaspiel nach Schalke gefunden. Dazu kamen Vereinsraumdienste, Arbeitseinsätze am und auf dem Sportgelände. Eine Herausforderung in finanzieller Sicht war der Einbau der neuen Beregnungsanlage, die perfekt laufe. Don bedankte sich bei den Helfern für die Arbeitseinsätze, die als Eigenleistung zu erbringen waren. Die Beregnungsanlage sei eine Investition in die Jugend und Zukunft des FV Oberlauda.