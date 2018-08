Neue Telefonnummer für den Ernstfall

„Vier Mal die fünf” ersetzt die alte Bereitschaftsnummer der Stadtwerke Lauda-Königshofen. Diese neue Nummer sollten sich die Bürger für den Notfall merken.

Lauda-Königshofen. Weil die Stadtverwaltung Lauda-Königshofen auf eine neue Telefonanlage umstellt, gelten ab Donnerstag, 30. August neue Rufnummern. Auch die Stadtwerke Lauda-Königshofen sind dann unter neuen Nummern erreichbar.

Für den Bereitschaftsdienst der Wasserversorgung wählt man ab dem genannten Termin die neue Nummer 09343/501-5555. Die Mitarbeiter der Stadtwerke Lauda-Königshofen sind in Notfällen rund um die Uhr für Störungsmeldungen erreichbar – auch an Feiertagen, am Wochenende und sogar in der Nacht.

Schnelle Abhilfe

Die Telefonnummern der Stadtwerke während der regulären Dienstzeit sind 09343/501-5911 (Wassermeister) und 09343/501-5912 (Büro).

Es wird empfohlen, die neuen Nummern gut sichtbar zuhause anzubringen, damit im Falle eines Falles schnelle Abhilfe geschafft werden kann. Dies betrifft vor allem Wasserrohrbrüche und aufgefrorene Wasserzähler in den Wintermonaten.

Im Zuge der Umstellung der Telefonanlage ändern sich ebenfalls die Rufnummern der Stadtverwaltung mit allen angeschlossenen Organisationseinheiten sowie der Gemeinschaftsschule Lauda-Königshofen. Im Internet sind unter www.lauda-koenigshofen.de alle Telefonnummern stets aktuell gelistet. Die Zentrale der Stadtverwaltung im Rathaus in Lauda ist nach wie vor unter der bisherigen Telefonnummer 0 93 43 / 50 1-0 zu den täglichen Sprechzeiten erreichbar, teilt die Stadtverwaltung abschließend mit. stv

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.08.2018