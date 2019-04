Neuen Weg als Pionierin beschritten

Lauda-Königshofen.Eigentlich drücken angehende Erzieher erst einmal mehrere Jahre die Schulbank, bevor es in die Praxis geht. Doch seit Herbst 2018 gibt es noch eine andere Möglichkeit, die praxisintegrierte Ausbildung (PIA).

Neben dem dreitägigen Unterricht in der Fachschule für Sozialpädagogik sind die Auszubildenden in einer pädagogischen Einrichtung angestellt. Das heißt, sie arbeiten an zwei Tagen in der Woche zum Beispiel in einem Kindergarten.

„Dass die Ausbildung jetzt so praxisnah möglich ist, finde ich sinnvoll“, sagt Romina Schmitt. Die Hardheimerin, die im Kinderhaus St. Marien, Lauda, arbeitet, gehört zu den Pionierinnen des neuen Ausbildungsweges. „Mir gefällt, dass ich von Anfang an zum Team gehöre und dadurch die Abläufe im Krippenalltag kennenlerne“, so Schmitt. Nach dem Jahr in der Krippe geht es für sie dann für zwei Jahre im Kindergarten weiter. Nach drei Jahren ist die praxisintegrierte Ausbildung damit abgeschlossen und Romina Schmitt ist staatlich anerkannte Erzieherin. Leonore Herschlein, Leiterin des Kinderhauses, fügt hinzu: „Durch die Bezahlung wird die Ausbildung endlich attraktiver und konkurrenzfähig gegenüber anderen Berufsfeldern, gerade auch für Quereinsteiger.“

Gemeinsame Investition

Die Stadt Lauda-Königshofen und die katholische Kirchengemeinde investieren daher bewusst gemeinsam in diese Ausbildungsform, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. Doch ist der Spagat zwischen Praxis und Schule nicht für jeden passend. Daher gibt es weiterhin die klassische Ausbildung mit zweijährigem Fachschulunterricht. Während der Schulzeit bieten Blockpraktika erste Erfahrungen in den verschiedenen Fachbereichen. Im Berufspraktikum, auch bekannt als Anerkennungsjahr, erfolgt die Anstellung in einer Einrichtung. Mit erfolgreichem Abschluss kann man dann als staatlich anerkannte Erzieher in unterschiedlichen Berufsfeldern arbeiten.

Im Kindergartenjahr 2018/19 kommen außerdem 20 Jugendliche aus allgemeinbildenden Schulen in die katholischen Kindergärten. Sie absolvieren ein Sozialpraktikum, sammeln dabei aber auch wertvolle Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern. „Wir engagieren uns für die Jugendlichen und hoffen, dass einige von ihnen Interesse an unserem Beruf finden. Auf diese Weise haben wir schon einige unserer jetzigen Kolleginnen kennengelernt“, sagt Leonore Herschlein.

Zusammen mit anderen Leiterinnen ist sie auch regelmäßig auf der Bildungsmesse präsent, um die verschiedenen Wege in den Beruf vorzustellen.

Dieses Engagement trägt Früchte: Ab Herbst sind in den sieben Einrichtungen der katholischen Kirchengemeinde zwölf angehende Erzieher in Ausbildung. „Auch nach über 40 Jahren im Kindergarten ist für mich die Arbeit hier immer wieder spannend“, so Herschlein, „bei aller Veränderung sind und bleiben die Kinder der Mittelpunkt. Alle, die gerne mit Kindern arbeiten, kann ich nur ermutigen, sich für diesen abwechslungsreichen Beruf zu entscheiden.“ lehe/rawa

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 09.04.2019