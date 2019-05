Neuer Boissy-Platz an der Dampflok

Lauda-königshofen.Das Partnerschaftskomitee, der Heimat- und Kulturverein Lauda sowie die Interessengemeinschaft der Dampflokfreunde Lauda haben bei der Stadt einen gemeinsamen Antrag zur Umbenennung und Umgestaltung des Platzes am Dampflokdenkmal eingereicht. Er soll künftig Boissy-Platz heißen.

Zwar gibt es im Neubaugebiet „Großer Flur“ bereits einen Platz mit diesem Namen, doch wird der von den drei Organisationen sowie vielen Bürgern als nicht adäquat erachtet. Es sei, so heißt es in dem Antrag, ein „Treffpunkt und Kommunikationsplatz gewünscht mit einer Wegefläche sowie Sitzgruppen, eienr pergola mit Weinreben, Boulebahn, den beiden Stadtwappen der Partnerstädte sowie eventuell Wasser als belebendes Element.

Nach den Vorstellungen des Partnerschaftskomitees könnten dort auch kleinere Weinfeste mit den örtlichen Weinbaubetrieben stattfinden. 2021 werde die Städtepartnerschaft mit Boissy-Saint-Leger 20 Jahre alt. Auch Städte in der Region würdigen wie etwa mit der Vitryallee in Tauberbischofsheim oder dem Salon-Provence Ring in Wertheim ihre Partnergemeinden.

Wie Stadtrat Christoph Kulzer anmerkte, solle bei dem neuen Platz darauf geachtet werden, dass die Boulebahn genutzt werde. Außerdem wollte er geklärt haben, was mit dem bisherigen Boissy-Platz geschehe. Für Stadtrat Michael Geier ist der neue Platz ideal. Jetzt gelte es, die guten Vorschläge zu bündeln. Siegfried Neumann regte an, dass sich die Bürger an der Gestaltungs mit einbringen sollten. thos

