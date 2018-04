Neuer Markenauftritt kommt gut an

Anzeige

Lauda zeigte sich auf der analytica erstmals mit einem neu entwickelten Markenauftritt, der von Fachbesuchern und Presse gleichermaßen positiv aufgenommen wurde. Die Lauda Bildmarke, ein Temperierkreis mit rot-blauem Farbverlauf, wurde dabei unter anderem als gigantisches 360˚-LED-Display in Szene gesetzt.

„Die Begeisterung über unser neues Corporate Design und dem erstmals präsentierten, komplett neuen Messeauftritt war bei vielen Standbesuchern spürbar“, so Dr. Gunther Wobser, Geschäftsführender Gesellschafter von Lauda. „Oftmals wurden die Handys gezückt. Das bestätigt uns, mit der Neuausrichtung unseres Markenbildes einen zukunftsweisenden Schritt gemacht zu haben.“

Spannende Fachgespräche

Mit dem Verlauf der Messe ist das Familienunternehmen zufrieden. „Die spannenden Fachgespräche mit Kunden und Interessenten an unserem Stand sowie die allgemein gute Stimmung in den Messehallen hat gezeigt, dass wir unserer Führungsrolle im Bereich Temperiertechnik mit Kompetenz, Innovationskraft und kompromissloser Qualität weiterhin gerecht werden“, so Dr. Gunther Wobser weiter.

Die Vorbereitungen für den nächsten Messeauftritt sind schon in vollem Gange: Ab dem 11. Juni wird Lauda mit sogar zwei Ständen auf der Fachmesse Achema in Frankfurt am Main vertreten sein und dort umfassende Neuerungen rund um das Portfolio der Lauda Temperiergeräte und -anlagen präsentieren. lau

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 26.04.2018