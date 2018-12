Neuer Stundentakt im Regionalbahnverkehr

Zum Fahrplanwechsel änderten sich im Bus- und Bahnverkehr im Main-Tauber-Kreis Fahrzeiten. Außerdem treten tarifliche Änderungen in Kraft.

Main-Tauber-Kreis. Zum Fahrplanwechsel am letzten Wochenende wurde zwischen Würzburg und Lauda im Regionalbahnverkehr erstmals ein fahrplanmäßiger Stundentakt mit allen Unterwegshalten auf der Bahnstrecke eingerichtet. Ab 7. Januar 2019 beginnt die Tunnelsanierung in Wittighausen, welche bis voraussichtlich 18. August dauert. Während dieser Zeit wird von der DB Regio zwischen Kirchheim und Lauda ein stündlicher Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, der auch die Belange des Schülerverkehrs berücksichtigt.

Auf der Buslinie 851 Osterburken nach Lauda und zurück ist ab sofort bei insgesamt zehn weiteren Fahrten ein Bedarfshalt zum Ausstieg in Hohenstadt, Ort eingerichtet worden.

Bei der Buslinie 959 werden dann in Niederstetten am Bahnhof um 16.28 Uhr und um 17.18 Uhr zusätzlich die Anschlüsse der Regionalbahn aus Crailsheim/Bad Mergentheim in Richtung Oberstetten aufgenommen.

Auf der Linie 964 wird um 13 Uhr am Bahnhof Niederstetten ein Anschluss auf die Regionalbahn in Richtung Crailsheim/Lauda hergestellt.

Die Buslinie 971 wird innerorts in Külsheim neu durch das ehemalige Kasernengelände mit einer Haltestelle nahe dem Einkaufsmarkt geführt. Die Haltestelle „Weberei Pahl“ wird stattdessen auf die gegenüberliegende Straßenseite in die Ein-/Ausfahrt der ehemaligen Prinz-Eugen-Kaserne verlegt. Des Weiteren wurden bei einzelnen Fahrten geringfügige Fahrzeitanpassungen vorgenommen.

Auf der Buslinie 972 wird die Fahrt um 15.25 Uhr ab den Wertheimer Schulen bedarfsgerecht für die Fahrgäste über Mondfeld hinaus bis in die Orte im Wildbachtal und weiter bis nach Rauenberg und Ebenheid verlängert.

Auf der Buslinie 977 Würzburg-Wertheim-Miltenberg und zurück sind die Fahrzeiten generell nochmal angepasst worden. Mit einer zusätzlichen Linienfahrt um 17.08 Uhr ab Würzburg nach Wertheim wird auch im Feierabendverkehr eine weitere Fahrplanlücke geschlossen. „Montags bis freitags an Werktagen bestehen damit am Nachmittag zwischen 14 und 19 Uhr stündliche Fahrgelegenheiten vom Oberzentrum Würzburg nach Wertheim“, betont Jochen Müssig, VGMT-Geschäftsführer und Dezernent im Landratsamt.

Auf der Linie 980 Weikersheim-Röttingen-Creglingen-Rothenburg ob der Tauber wurden einige geringe Fahrzeit- und Haltestellenanpassungen vorgenommen. Zu beachten ist, dass die saisonalen Radbusse in Richtung Rothenburg und Weikersheim am Wochenende zwischen Mai und Oktober in Röttingen künftig ab der Haltestelle „Bahnhofsstraße“ starten. In Absprache mit der Marktgemeinde wurde dies so vereinbart, da die Bushaltestelle am Marktplatz einen verkehrlichen Engpass darstellt und für den Halt des Radbusses nicht geeignet war.

Auf den Linien 963, 967, 968 und 970 rund um Creglingen wurden geringfügige Fahrzeitanpassungen im Minutenbereich zur Optimierung des Fahrtablaufs vorgenommen.

Die Buslinie 850 fährt ab 1. Januar zwischen Hardheim und Tauberbischofsheim häufiger über Brehmen, Pülfringen, Gissigheim, Königheim, Dittwar und bietet damit einen Mehrwert für diese Ortschaften. Die Fahrten für Schüler verkehren wie bisher.

Neue Tarifregelungen

Das Schöne-Wochenende-Ticket gilt seit dem Fahrplanwechsel nur noch im verbundgrenzüberschreitenden Verkehr mit der Bahn.

Die Weiterfahrt mit anderen Verbundverkehrsmitteln und Fahrten innerhalb des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN) ist damit nicht mehr möglich. Der Verkauf dieser Tickets in den Linienbussen entfällt.

Seit 9. Dezember gilt für alle Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Baden-Württemberg, die über die Grenzen eines Verkehrsverbunds hinausgehen, der neue landesweite Baden-Württemberg-Tarif (kurz: bwtarif).

Der bwtarif gilt in Nahverkehrszügen (inklusive S-Bahnen) und Regiobussen und schließt die Nutzung von Stadt- und Straßenbahnen sowie Bussen am Start- und am/zum Zielort gleich mit ein.

Das Baden-Württemberg-Ticket ist künftig als Sonderangebot im neuen bwtarif integriert und gilt wie bisher auch in den Verkehrsmitteln des VRN. In den Linienbussen wird der bwtarif anerkannt, aber nicht verkauft. Eine Ausnahme stellen die Regiobusse dar, in denen der bwtarif auch verkauft werden kann.

Zum Tarifstart des bwtarif sind die Fahrscheine darüber hinaus an den Automaten und Verkaufsstellen der Eisenbahnverkehrsunternehmen an den Bahnhöfen sowie als E-Ticket erhältlich. Eine Anbieterübersicht gibt es unter www.bwtarif.de.

Im Linienverkehr des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar sind Fahrgäste weiterhin günstig mit Verbundfahrausweisen mobil. Zum 1. Januar 2019 treten hier Fahrpreisanpassungen in Kraft. Der VRN bietet für jede Zielgruppe eine verbundweit gültige Jahreskarte an.

Senioren sind mit der „Karte ab 60“ für nur 1,48 Euro am Tag verbundweit mobil (Tarif 1/2018).

VRN-Fahrscheine mit Ziel Bad Mergentheim gelten auch im Stadtbus. Studierende der Würzburger Hochschulen aus dem Main-Tauber-Kreis erhalten auf Antrag 50 Prozent Zuschuss zum Semester-Ticket.

Informationen zum Fahrplan und den Tarifangeboten des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar GmbH (VRN) gibt es rund um die Uhr im Internet unter www.vrn.de, in der kostenlosen „myVRN-App“ und unter www.vgmt.de.

Ebenfalls rund um die Uhr erreichbar ist die VRN-Servicenummer 0621/1077 077.

Das VGMT-Team ist während der Geschäftszeiten in der Geschäftsstelle in Lauda oder telefonisch unter 09343/6214-0 erreichbar. lra

