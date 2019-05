Neues Feuerwehrdomizil ein „wichtiger Schritt“

Messelhausen.„Schön, dass ihr da seid“, so die Ortsvorsteherin Karola Kuhn in Richtung der zahlreichen Kandidaten der CDU zur Kommunalwahl. Die scheidende Ortsvorsteherin bedankte sich bei der Fraktion um Marco Hess für die „großartige Unterstützung der Messelhäuser Anliegen in den letzten Jahren“.

Besonders wichtig sei es gewesen, das neue Domizil für die Feuerwehr auf den Weg zu bringen. „Das ist für Messelhausen ein ganz wichtiger Schritt, für den wir lange und intensive Gespräche geführt haben. Wir freuen uns, dass es nun vorangeht“, so Stadträtin Dorothee Walter.

Acht neue Feuerwehrler

Christian Braun ergänzte, dass seit dem schweren Brand in Messelhausen bereits wieder acht Personen begonnen hätten, die Grundausbildung zu machen.

„Die Feuerwehr in Messelhausen hat also weiterhin guten Zuwachs“, so Kandidat Edgar Klingert, der selbst viele Jahre in der Feuerwehrführung Gerlachsheim aktiv war. Auch die Jugend ist stark, nicht zuletzt um den jungen Kommandanten Fabian Walter.

Alois Kuhn streifte auch das Thema Bauplätze, wobei alle Kandidaten vor Ort das vorgesehene Areal begutachteten. Die jungen Bürger freuten sich, dass es nun auch mit einer Baugebietserweiterung in Messelhausen vorangehen soll. Am Lerchenbaum in Messelhausen sollen hierbei neue Bauplätze für Bauwillige erschlossen werden, so Dorothee Walter. Als Aufgabe für die kommenden Jahre wurde aber auch der Baukeller angesprochen. „Es ist wichtig, dass wir hier für das Obergeschoss eine Folgenutzung finden“, so Christian Braun. Ortsvorsteherin Karola Kuhn beleuchtete anschließend noch die Themen Feldwege und Veranstaltungen in Messelhausen.

Florian Hess, Werner Schmitt und Christian Braun, die auch für den Ortschaftsrat kandidieren, stellten ebenfalls ihre Themen für Messelhausen vor. Philipp Hahn und Fabian Bayer konkretisierten die Idee der CDU zur Schaffung einer Bürgerapp und gaben Informationen hierzu mit auf den Weg. cdu

