Neues zum Tauberschwarz

Anzeige

Gerlachsheim.Er ist eine Rarität: der Tauberschwarz. Dem einzigen Wein, der seine Herkunft im Namen trägt, hat Günther E. Ascher ein kleines Buch gewidmet. Tief hat sich Günther Ascher in die Geschichte des gebietstypischen Weins gegraben, hat Fotos zusammengetragen, Informationen gesammelt und viele Gespräche geführt. Mehrfach war der Wertheimer in Archiven unterwegs, hat alles durchgeblättert, was er über die Rebsorte finden konnte. Und er hat einiges Kurioses entdeckt. Doch fast wäre der Tauberschwarz ausgestorben, wären da nicht viele Retter gewesen. Günter Ascher berichtet über seine Forschungsergebnisse und stellt sein Buch „Tauberschwarz“ am Freitag, 23. März, um 19.30 Uhr im WeinCafé WeinLese vor. Karten gibt es unter 0 93 43 / 72 53 oder Karten@weinlese.net oder bei Moritz und Lux Lauda und Bad Mergentheim.