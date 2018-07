Neuorientierung steht an

Anzeige

Lauda-Königshofen.Für fünf Lehrer war jetzt der letzte Schultag am Martin-Schleyer-Gymnasium. Die Referendare H. Franke (Gemeinschaftskunde, Sport) und H. Risto (Deutsch, Sport) haben ihre Ausbildung beendet und treten ihre erste Stelle an einer Schule in Nordrhein-Westfalen bzw. Bayern an. Referendarin F. Putz wird am MSG bleiben und die Fachschaften Mathematik, Gemeinschaftskunde und Wirtschaft verstärken. F. Öftering (Englisch, Erdkunde, Ethik) verlässt das MSG nach einem Jahr Krankheitsvertretung in Richtung Crailsheim.

Versetzungen sind selbst innerhalb Baden-Württembergs oft nur nach jahrelangen geduldigen Versuchen möglich. Vier Kollegen sind nun Versetzungen im Zuge der Familienzusammenführung geglückt.

F. Henkel (Deutsch, Geschichte, Erdkunde, Wirtschaft) wechselt nach vier Jahren am MSG an ein Göppinger Gymnasium, verbunden mit der Beförderung zur Oberstudienrätin. F. Harris (Deutsch, Englisch) zog es als gebürtige Berlinerin wieder in die Hauptstadt zurück, wo sie in einem Oberstufenzentrum wirken wird. F. Harbich-Prägitzer (Deutsch, Geschichte, Ethik) wird das Kollegium am Justinus-Kerner-Gymnasium Weinsberg unterstützen. H.. Schall (Englisch, Latein) wechselt in die Nähe von Bamberg.