„Nicht nur bei der Menge getäuscht“

Lauda-Königshofen.In der Bürgerfragestunde präsentierte Alexander Kremer von der Gerlachsheimer Bürgerinitiative gegen die geplante Aufbereitungsanlage dem Gemeinderat neue Erkenntnisse, die er recherchiert habe. Er spreche diesmal, so sagte er, über die Vielzahl an Materialien, die genehmigt worden seien.

Im Laufe der letzten Zeit sei von der Firma Konrad Bau immer wieder erwähnt worden, führte Alexander Kremer aus, dass es ihr um Erde, Steine und Schotter gehe. In der Genehmigung seien aber insgesamt 31 Schlüsselnummern aus sieben Kategorien erfolgreich beantragt worden. Hierunter fielen Abfälle der Bau- und Abbruchbranche, aus thermischen Prozessen, aus Abfallbehandlungs- und Abwasserbehandlungsanlagen, aus Siedlungsabfällen und aus mechanischen Oberflächenbehandlungen.

Anfang Juli habe die Firma Brandel Bau beim Landratsamt einen Genehmigungsantrag für eine ähnliche Anlage gestellt, den er habe einsehen dürfen, so Kremer. Dort seien 13 Abfallschlüsselnummern beantragt worden – ausnahmslos aus der Gruppe 17 (Bau- und Abbruchabfälle). Was ihn bei seinen Recherchen überrascht habe: „Die beiden Anträge wurden durch denselben Planer gemacht.“

Die zeige aus seiner Sicht eindeutig, dass die beantragten Abfallschlüsselnummern der Firma Konrad Bau nicht branchenüblich seien. Selbst die Aussage von Geschäftsführer Köhler könne er nicht mehr glauben, dass nicht er die Schlüsselnummern vergeben habe, sondern sein Planer.

„Dies zeigt mir, dass Sie in diesem Gremium und die Bürger Gerlachsheims nicht nur bei den Mengen, sondern auch bei Anzahl der Materialien mit Halbwahrheiten und Beschwichtigungen getäuscht wurden“; so Kremer abschließend an den Gemeinderat. ktm

