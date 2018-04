Noch bis 19. Mai verkehren keine Züge

„Anlage außer Betrieb“ ist derzeit an allen Bahnübergängen (hier der in Sachsenflur) auf dem Streckenabschnitt der Frankenbahn zwischen Lauda-Königshofen und Osterburken zu lesen. Schranken und Signalanlagen sind aus diesem Grund in schwarze Plastikfolie gehüllt. Es verkehren derzeit keine Züge, da die Gleise teilweise erneuert werden, ebenso wird der Schotter gereinigt.

© Klaus T. Mende