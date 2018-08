Noch immer mit der Droge Politik infiziert

Er ist einer der profiliertesten Kommunalpolitiker in der Region: Siegfried Neumann feiert am heutigen Samstag seinen 70. Geburtstag.

Lauda-Königshofen. Siegfried Neumann polarisiert. Das kommt nicht von ungefähr, denn sein Tatendrang und sein leidenschaftliches Bemühen um eine gerechte Gesellschaft bieten natürlich auch Angriffsflächen: Sowohl dem politischen Kontrahenten, aber auch innerhalb der Partei oder Fraktion. Die Frage: „Welche Auswirkungen hat eine Entscheidung für den Bürger?“, stellt er bei seinem politischen Handeln stets in den Vordergrund. Und das honorieren seine Wähler seit nun 34 Jahren. Solange sitzt er bereits im Gemeinderat von Lauda-Königshofen, 28 Jahre davon leitet er die SPD-Fraktion, weitere 25 Jahre prägte er von 1989 bis 2014 auch als Kreisrat, und hier ebenfalls einige Jahre als Fraktionsvorsitzender, die Geschicke des Main-Tauber-Kreises entscheidend mit. Am heutigen Samstag wird der agile und umtriebige ehemalige Lehrer 70 Jahre alt.

Seine SPD-Genossen schätzen ihn seit über vier Jahrzehnten nicht nur als wachen und stets kritischen Geist innerhalb ihrer Partei, sondern auch als väterlichen Ratgeber. Seine politischen Gegner kennen ihn trotz harter Auseinandersetzung in der Sache und manch heftiger Wortgefechte als stets aufrechten Demokraten. „Gerechtigkeit, Frieden, Freiheit und Solidarität“ – diesen Grundwerten der SPD hat sich Siegfried Neumann nämlich verschrieben. Und davon rückt er keinen Millimeter ab, setzt sich seit seinem Parteieintritt 1971 dafür ein. „Demokratie“, so sagt Neumann, „muss überall gelebt werden. Von der Familie bis hinauf auf Bundesebene.“

„Kein blinder SPD’ler“

Der nun 70-Jährige ist zwar durch und durch ein Sozialdemokrat, doch seiner Partei gibt er sich keinesfalls sklavisch hin. „Ich bin kein blinder SPD’ler“ behauptet Siegfried Neumann von sich. Und in der Tat: So ging er mit weiten Teilen der Agenda 2010 nicht konform und er spricht sich auch immer wieder gegen die Privatisierungswellen im ganzen Land aus. „Manche Bereiche müssen meiner Meinung nach in staatlicher Hand bleiben. Auch, wenn sie defizitär arbeiten“, sagt er überzeugt. Beispiele hierfür seien etwa die Bahn aber auch die Bildung. „Die Privatisierung der Bildung ist eine Katastrophe“, kämpft er treu seiner Grundwerte auch auf diesem Sektor für mehr soziale Gerechtigkeit. „Bildung ist keine Ware, Bildung ist ein Bürgerrecht“, zitiert er gerne sein großes Vorbild Willy Brandt, dessen Reform- und neue Ostpolitik Anfang der 70er Jahre den Ausschlag für seinen Parteieintritt gab.

Da kommt natürlich auch sein ehemaliger Beruf durch. An der Kaufmännischen Schule in Tauberbischofsheim unterrichtete er von 1980 bis zu seiner Pensionierung 2010 als Oberstudienrat die Fächer Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft, Rechnungswesen, Recht Geschichte und Politik.

Doch sein Steckenpferd war stets die Kommunalpolitik, der er auch heute noch frönt. „Er ist von dieser Droge infiziert“, sagte Landrat Reinhard Frank anlässlich der Verleihung der Willy-Brandt-Medaille 2006 süffisant. Kommunalpolitisch müde ist der SPD-Mann Siegfried Neumann nach all den langen Jahren auf der Oppositionsbank aber immer noch nicht. Im Gegenteil.

Aktuelle Kritik

Mit der Politik von Bürgermeister Maertens ist Neumann schon lange nicht mehr zufrieden. Und so äußert er seine Kritik auch offen – ohne Scheu und ohne Blatt vor dem Mund. Neumann führt als aktuelles Beispiel die Auseinandersetzung um die Aufbereitungsanlage in Gerlachsheim an, aber auch die jüngste Umstrukturierung in der Rathausverwaltung, die sich seiner Meinung nach „katastrophal“ auf die Stadt auswirke.

„Wir brauchen dringend einen Politikwechsel im Rathaus“ schlägt in ihm nach wie vor das politische Kämpferherz, auch im Vorfeld der Kommunalwahl im kommenden Jahr. „Der Gemeinderat muss wieder die Stellung bekommen, die ihm zusteht. Er ist das höchste Gremium in der Stadt und nicht der Bürgermeister“ macht er aus seiner momentanen Sichtweise keinen Hehl, wenngleich er im Gespräch mit den FN süffisant einräumt: „Die Altersmilde greift bei mir langsam.“

An vielen wegweisenden Entscheidungen hat der jetzige Laudaer, der in Epplingen geboren wurde, in den letzten knapp 40 Jahren sowohl auf städtischer als auch Kreisebene nicht nur mitgewirkt, sondern sie aktiv mit Ideen gefüllt und mit überzeugender Argumentation oft erst möglich gemacht. Der Erhalt der eigenen Trinkwasserversorgung in Lauda-Königshofen und das klare „Nein“ zum Anschluss an den Bodensee vor über 30 Jahren ist genauso mit ein großer Verdienst von ihm, wie das erste interkommunale Industriegebiet in Baden-Württemberg, der Industriepark ob der Tauber. Neumann hatte damals die Idee für die Zusammenarbeit mit der Stadt Grünsfeld. Der Erfolg dieses Industrie- und Gewerbegebietes spricht seit Jahren Bände. Die Bandbreite seiner politischen Erfolge ist aber noch viel größer. Eine Aufzählung würde den Rahmen dieses Berichts sprengen.

Familie gibt ihm Kraft

Seine Kraft für das nicht immer leichte politische Geschäft schöpfte Neumann immer aus seiner Familie, die durch den Tod seiner ältesten Tochter Katrin 1996 noch mehr zusammengeschweißt wurde. Mit seiner Frau Elisabeth („Sie ist meine größte Kritikerin“) ist er seit 1977 verheiratet. Die beiden erwachsenen Töchter Maren und Irene mit Partnern und seine Enkelin geben ihm nach wie vor wichtigen Halt.

Die Fränkischen Nachrichten schließen sich den vielen Glückwünschen zum heutigen 70. Geburtstag, den Siegfried Neumann bei seiner Tochter in der Nähe von Gießen verbringen wird, an.

