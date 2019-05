Noch über 1100 freie Ausbildungsplätze

Die Bildungsmesse in Lauda war wieder ein voller Erfolg: Über 100 Aussteller hatten bei einer Last-Minute-Börse auch noch 1100 freie Ausbildungsplätze im Angebot.

Lauda-Königshofen. Bei der 15. Bildungsmesse am Freitag und Samstag in der Stadt- und angrenzenden Sporthalle in Lauda präsentierten über 100 Aussteller Aus- und Weiterbildungsangebote aus den unterschiedlichsten Branchen (wir

...