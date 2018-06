Nur Niederlagen für die Becksteiner

Anzeige

BECKSTEIN.Nichts zu ernten gab es für den TC Beckstein in der Verbandsrunde. So „hagelte“ es im Heimspiel der Damen in Spielgemeinschaft mit dem TC Grünsfeld gegen die Mannschaft aus Altheim eine 1:8-Niederlage. Lediglich Luisa Brückmann setzte sich mit ihrem erkennbar verbesserten Spiel mit 6:4, 4:6 und 10:5 durch, alle anderen Partien gingen recht deutlich an die Gegnerinnen.

Auch die Herren 50 Beckstein/Lauda, auf Platz 2 lauernd und bisher immer erfolgreich, mussten sich an diesem Wochenende im Heimspiel gegen den Titelfavoriten Mosbach beugen. Auf den vorderen Positionen war wenig auszurichten: Holger Kindermann musste nach 0:6, 2:6 dem Gegner gratulieren, Manfred Pers schaffte es immerhin in den MTB (6:4, 0:6, 6:10), Mannschaftsführer Joachim Väth spielte 4:6, 3:6, Gerald Mayer 2:6, 2:6. Dennoch gab es in der Einzelrunde zwei Siege: Hans-Ulrich Pieper und Andreas Konrad gewannen ihr Match jeweils 6:4, 6:3.

Dabei blieb es dann auch, denn alle drei Doppel verbuchten die Mosbacher für sich. Mit diesem 2:7 muss die Spielgemeinschaft TC Beckstein/TC Lauda die Aufstiegsträume leider begraben.