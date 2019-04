Ökumenische Kirchenmusik zur den Kar- und Ostertagen

Lauda.Die Kar- und Osterfeiertage werden in Lauda mit verschiedenen kirchenmusikalischen Akzenten versehen. Die Gottesdienste der katholischen und evangelischen Kirchengemeinden finden in der evangelischen Friedenskirche Lauda statt:

Am heutigen Gründonnerstag feiert die evangelische Gemeinde um 18 Uhr einen Abendmahlsgottesdienst. Die katholische Pfarrei lädt zur Anbetung (Ölbergswache) von 21 Uhr bis 24 Uhr ein.

Am morgigen Karfreitag erklingen im evangelischen Gottesdienst mit Abendmahl (10 Uhr) Teile aus dem „Stabat Mater“ von J. G. Rheinberger, mitgestaltet vom evangelischen Kirchenchor und Orgel.

Ebenfalls um 10 Uhr findet in der katholischen Pfarrei ein Kinderkreuzweg in die Marienkirche Lauda statt.

In der katholischen Karfreitagsliturgie (15 Uhr) singt der Kirchenchor St. Jakobus Motetten und Chorsätze zur Passion unter anderem von J. G. Rheinberger, J. S. Bach und anderen. Das ökumenische Abendgebet am Karfreitagabend mit dem Thema „Kreuzweg“ wird um 18 Uhr vom Projektchor „Laudamus“ mit Gesängen aus Taizé sowie von Jugendlichen und Erwachsenen gestaltet. Beide Gottesdienste finden in der evangelischen Friedenskirche statt.

Am Karsamstagmorgen feiert die katholische Pfarrei um 8 Uhr die Karmette in der evangelischen Friedenskirche. Die Feier der Hl. Osternacht findet in diesem Jahr in der St. Martinskirche Oberlauda statt. Beginn ist um 21 Uhr. Es musizieren die katholischen Kirchenchöre und Kinderchöre aus Lauda und Oberlauda zusammen mit dem Projektchor „Laudamus“ und Instrumentalisten. Es erklingen Chorwerke, neues geistliches Liedgut, Gesänge aus Taizé und festliche Instrumentalmusik zur Osternacht.

Die evangelische Kirchengemeinde beginnt den Ostersonntag um 6 Uhr mit der Feier der Osternacht in der evangelischen Friedenskirche, mitgestaltet durch Kantorengesänge und Orgel. Die katholische Ostervesper am Ostersonntag beginnt um 18 Uhr in der evangelischen Friedenskirche, mitgestaltet von der Choralschola des Kirchenchores St. Jakobus. Festliche Orgelmusik eröffnet und beschließt diesen Gottesdienst.

Am Ostermontag wird um 10 Uhr in der evangelischen Friedenskirche ein ökumenischer Gottesdienst gefeiert. Musikalisch wird er vom Posaunenchor Königshofen-Sachsenflur sowie durch Orgelmusik festlich mitgestaltet.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.04.2019