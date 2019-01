Offene Proben bis Ende Mai mit einer neuen Chorleiterin

Lauda.In den nächsten Monaten haben interessierte Sängerinnen und Sänger die Gelegenheit, bei einem zeitlich begrenzten Chorprojekt mitzuwirken. Zum Einstieg gibt es am 2. und 3. Februar ein Chorwochenende in der Turmbergschule Königshofen. Die Leitung hat Judith Adamczewski aus Erlangen, die an der Musikhochschule in Würzburg Chorleitung studiert.

Im Raum Würzburg leitet sie einige Chöre, unter anderem den Bachkantatenclub, und wirkt bei einigen interessanten Projekten der Hochschule maßgeblich mit.

Bereits seit November ist Judith Adamczewski Chorleiterin beim Chor Inselmut. Somit konnte der Chor, der bis dahin noch auf der Suche nach einer neuen Chorleitung war, schon im letzten Jahr die Besucher beim Liederabend der Sängergruppen in Grünsfeld mit ansprechenden Beiträgen erfreuen. Das nächste Ziel für 2019 ist ein weltliches Konzert.

Viele Werke, die noch nicht zum bisherigen Repertoire zählen, werden ganz neu einstudiert. Einige weitere Chorsätze, die noch nicht allen geläufig sind, werden aufgefrischt und nochmals genauer angeschaut. Bekannte Komponisten wie Distler, Hindemith, Weelkes, Gibbons und Britten finden sich unter anderem auf der Liste der Favoriten.

Also eine günstige Gelegenheit, den Chor und die Chorleiterin kennenzulernen. Es müssen keinerlei Verpflichtungen eingegangen werden; weder eine Vereinsmitgliedschaft noch Beiträge sind bis zur Aufführung erforderlich. Einzig und allein die Freude am Gesang, wenn möglich auch musikalische Vorkenntnisse, sind gefragt.

Judith Adamczewski hatte die Sänger des Chors Inselmut bereits in den letzten Jahren begeistert; sie war schon einige Male als Vertretung für den Chorleiter ins Taubertal gekommen und gab bei einigen Stolperstellen gute Tipps. Der Chor ist sehr glücklich mit der engagierten Chorleiterin, auch wenn sie nur bis zum Sommer für diese Aufgabe Zeit hat. Nach ihrem Abschluss des Studiums wird sie, wie vorher Gerhard Polifka, andere Wege beschreiten. Somit ist die Teilnahme bei diesem Chorprojekt eine einmalige Gelegenheit. Die Konzerte sind für den 25. und 26. Mai geplant.

Das Probenwochenende findet am 2. und 3. Februar in der Turmberschule Königshofen statt, am Samstag von 11 Uhr bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 14 Uhr. Danach wird, nach Absprache, wöchentlich dienstags um 20.15 Uhr geprobt. Anmeldungen sind unter Telefon 0 93 43 / 6 50 35 bei Familie Baumann. Infos zum Chor unter www.inselmut.de im Internet. anba

