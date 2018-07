Ohne Ehrenamt geht recht wenig

Anzeige

Zur Einstimmung wurde unter musikalischer Leitung von Ulrike Gall das KFD-Lied „Echt stark“ gesungen. Viele der Frauen kannten es noch zu gut vom 100. Geburtstag im Oktober 2017 in Rust. Dann ging es mit der Kabarettistin Rosi Scherer weiter. In einem 60-minütigen Sonderprogramm, extra für diesen Abend, schlüpfte sie in drei verschiedene Frauenrollen mit unterschiedlichen Charakteren. In manch einer Szene fanden die Frauen sich wieder. Es wurde viel gelacht und am Ende eine Zugabe gewünscht. Rosi Scherer startet Ihr neues Soloprogramm im Oktober in Mosbach.

Zum Abschluss sangen alle das Lied „Das wünsche ich dir…“. Mit diesen guten Wünschen ging ein gelungener Abend zu Ende.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 01.08.2018