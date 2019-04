Oldie-Fans kommen auf ihre Kosten

Beckstein.Im Rahmen eines Frühlings-Wochenendes veranstalten die Becksteiner Winzer zwei Highlights: Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr findet am heutigen Samstag erneut eine Elvis- und Westernhagen-Performance mit Elvis & The Evergreens statt. Das Motto lautet: „Welcome to the WineWorld“. Bei dieser musikalischen und genussvollen Zeitreise in die 60er und 70er Jahre kommen nicht nur Weinkenner, sondern vor allem Elvis Presley-, Marius Müller Westernhagen- und Oldie-Fans auf den Geschmack.

Im St.-Kilian-Keller der Becksteiner WeinWelt stellt die aus der Region stammende Showband „The Evergreens“ unvergessliche Songs von Roy Orbison, Rolling Stones, The Lords, und vielen mehr vor – Hits aus der Musikwelt, die ins Ohr gehen und zum Mittanzen einladen. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn 20 Uhr.

Am morgigen Sonntag öffnet die Becksteiner WeinWelt ihre Pforten. Zwischen 13 Uhr und 16 Uhr finden Führungen durch die Vinothek und den Barrique-Fasskeller statt, das Glasmuseum Wertheim bietet Weinverkostungen aus historischen Gläsern und im St.-Kilian-Keller wird der Jahrgang 2018 präsentiert. Eintritt ist frei. Bei schönem Wetter ist die „Sonnenterrasse“ geöffnet.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 13.04.2019