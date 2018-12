Optimales Sprungbrett ins Berufsleben

Königshofen.Als erster Fußballverein im Main-Tauber Kreis hatte der SV Königshofen in Kooperation mit dem BFV vor einigen Jahren eine Stelle eingerichtet, in der ein Abiturient ein Freiwilliges Soziales Jahr ableisten kann. Dabei berichten die ersten SVK-„Bufdis“, Mirco Michelbach aus Königshofen, Nico Hefner aus Lauda und Paul Baumann aus Gerlachsheim unisono von einer erlebnisreichen und vielseitigen Zeit, die sie nicht missen möchten. Seit September ist nun Jannis Maier aus Unterbalbach in die Fußstapfen seiner Vorgänger getreten. Auch er ist in der Jugendabteilung des SV Königshofen aktiv und aktuell einer der Landesligatorhüter des SV Königshofen.

Durch die zeitliche Nähe zur eigenen Schulzeit, durch die Kenntnis der Örtlichkeiten in den Einrichtungen seiner ehemaligen Schule, dem Martin-Schleyer-Gymnasium Lauda-Königshofen und durch den Bezug zu Land und Leuten, versteht es der Abiturient glänzend, sich auf die Kinder und Jugendlichen einzustellen, mit denen er sowohl Schulstunden gestaltet, regelmäßige Fußball-AGs durchführt, als auch in der Nachmittagszeit deren Betreuung durch Arbeitsgemeinschaften übernimmt. Den Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ betreut Janis Maier ebenso, wie bei Bedarf das Ferienprogramm seiner Einsatzkommunen.

Die Grundschulen Unterbalbach, Königshofen, Lauda und Gerlachsheim sowie die Grundschulen Boxberg und Schweigern sind neben dem Gymnasium Anlaufstellen für den FSJler. Selbst in den katholischen Kindergärten Königshofen und Boxberg ist er regelmäßig unterwegs.

Das fachliche Rüstzeug und theoretisches Wissen vermitteln dem Abiturienten professionelle Ausbilder beim BFV in Karlsruhe, wo er in Blockunterricht auch die Trainer-Lizenz erwerben wird, auf der er später weiter aufbauen kann.

Die praktische Arbeit vor Ort, neben der Arbeit mit Kindern in verschiedenen schulischen Einrichtungen, besonders die Jugendarbeit beim SV gaben bislang alle Bufdis wertvolle Anregungen und Einsichten in die sich wandelnde Gesellschaft. Den Kindern und Jugendlichen Freiräume lassen, Hilfestellung geben, wenn nötig, aber auch Grenzen aufzeigen und Durchsetzungsvermögen beweisen, wenn es gilt, Konflikte zu bereinigen.

Für die nächste Periode vom 1. September 2019 bis 30. August 2020 können sich Abiturienten bewerben. Die Bewerbungsfrist endet zum 31. Januar 2019. Neben einem Erfahrungsaustausch mit den seitherigen FSJler des SV Königshofen, steht Martin Michelbach jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung (Telefon 0171/5223408). Die Bewerbungsunterlagen sind an Thorsten Thomalla beim Badischen Fußballverband, Sepp Herberger Weg 2 in 76227 Karlsruhe zu richten. Weitere Infos gibt es auf der Homepage des Badischen Fußballverbands oder beim SV Königshofen unter www.sv-koenigshofen.com. isch

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.12.2018