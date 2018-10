Optimismus bis zum heutigen Tag ungebrochen

Hier scheint das Wort „Gnade“ durchaus angebracht: Nach 70-jähriger Ehe feiern heute Horst und Maria Hennings in Königshofen das seltene Fest der Gnadenhochzeit.

Königshofen. Trotz beidseitig gesundheitlicher Rückschläge bleibt der Optimismus ungebrochen: „Mit Humor geht alles besser“, nach diesem Motto, verbunden mit viel Musik und teils noch Gesang, verläuft bereits seit 70 Jahren ihr gemeinsamer Lebensweg: Horst und Maria Hennings, geborene Imhof. Das bei allen Widrigkeiten sichtlich Zufriedenheit ausstrahlende Ehepaar, sie „echte Königshöferin“ und er als inzwischen längst „eingemeindeter“ Messestädter, das am 27. Oktober 1948 in der Stadtkirche St. Mauritius vor den Traualtar trat, feiert das seltene Fest der Gnadenhochzeit.

Das Licht der Welt erblickte Horst Hennings zwar am 18. Mai 1927 in Stendal, doch schon im Februar 1946 lenkte er seine Schritte in hiesige Gefilde, als er nach dem Zweiten Weltkrieg direkte Verbindung zu in Königshofen wohnenden Verwandten aufnahm.

Noch nicht lange in der Kommune an der Tauber, begegnete er bald Maria Imhof, mit der er kurz darauf den Bund fürs Leben schloss. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, so die Eheleute.

Beruflich fand der gelernte Maschinenschlosser über einzelne Stationen in Reicholzheim, Bad Mergentheim, Kirchheim und Lauda schließlich 1954 den Weg zum Unternehmen Weinig in Tauberbischofsheim, bei dem er 22 Jahre lang als Betriebsratsvorsitzender fungierte, ehe er am 1. August 1990 in den Ruhestand trat. Horst Hennings, der während seiner Tätigkeit in der Kreisstadt in mehreren übergeordneten Funktionen agierte, lernten dabei die Betriebsangehörigen in seiner Eigenschaft als führenden Vertreter der Arbeitnehmerinteressen in erster Linie als einen Mann des Ausgleichs kennen. Weiterhin mit seinen ehemaligen Kollegen verbunden, übernahm er nach seinem Ausscheiden bis 2010 mit anderen auch die Betreuung der Weinig-Rentner.

In diesem Umfeld befand sich dann der überaus gesellige nunmehr 91-Jährige endgültig in seinem Element, griff er doch bei solchen Gelegenheiten regelmäßig zur geliebten „Quetschkommode“. Für den Königshöfer, der bereits als Fünfjähriger der Mundharmonika die unterschiedlichsten Töne entlockte und die Tastatur des Akkordeons perfekt beherrscht, spielte nämlich die Musik stets eine besondere Rolle. Von 1950 bis 1969 bei der legendären Formation „Ahoi“ aktiv, gehört das Ehrenmitglied mittlerweile schon seit 69 Jahren dem lokalen Musikverein Trachtenkapelle an.

Mehr als 30 Jahre den katholischen Kirchenchor der Pfarrei St. Mauritius mit seiner markanten Tenorstimme verstärkend, sorgte er bei der örtlichen Karnevalsgesellschaft auch fast eine Dekade lang bei den bunten Narrensitzungen an Fastnacht im „Schnocken-Trio“ für Stimmung, gerne gehörte Beiträge, die er allerdings beendete, nachdem die Augen nicht mehr so richtig mitmachten. Inzwischen seit gut 60 Jahren bei der DLRG, dafür ebenso längst entsprechend ausgezeichnet, und seit über fünf Jahrzehnten bei der IG Metall, verbrachte der Ruheständler bis vor einiger Zeit noch mehr als früher vor allem unzählige Stunden seiner Zeit im Garten.

Horst Hennings, der Münzen sammelt und zwischendurch auch gerne mal ein Glas Rotwein trinkt, gilt als „Blumenfreund mit Leib und Seele“, eine Leidenschaft, die er mit seiner Frau teilt, die unter ihrem Mädchennamen Imhof am 5. Juni 1928 in Königshofen als Älteste von sieben Kindern geboren wurde. Für die weit anerkannte Expertin im Kochen und bis zuletzt auch im Backen führte der Weg nach Abschluss der Volksschule 1942 inmitten der Kriegswirren nach Lauda, wo sie sich als Helferin in einem dortigen „Sanitätspark“ um gewaltige Berge von Verbandsmaterial kümmerte.

Direkt im Anschluss in einen großen Rüstungsbetrieb in Neckarzimmern abgeordnet, erfolgte nach langer Wanderschaft erst wieder Ende März 1945 die Rückkehr in die Messestadt, wonach sie 1946 eine Ausbildung als Friseurin in Lauda begann, die 1948 aus gesundheitlichen Gründen ihr jähes Ende fand. „Kurz darauf haben wir geheiratet“, so die 90-Jährige, der gemeinsam mit ihrem Mann zur heutigen seltenen Gnadenhochzeit und morgigen Feier im Familienkreis neben der 63-jährigen Tochter Karin mit Ehemann aus Karlsruhe sowie den jeweils drei Enkeln und Urenkeln noch zahlreiche Verwandte, Freunde und Bekannte in Königshofen sowie darüber hinaus auch die Fränkischen Nachrichten gratulieren.

