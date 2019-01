Orden für besonderes närrisches Engagement

Lauda.In den dem Anlass entsprechend prunkvoll dekorierten Räumen des ehemaligen Restaurants Alexander im i_Park fand der Ordensabend der Narrengesellschaft Lauda statt.

Nach den einführenden Worten des Präsidenten Stefan Schulz und des Vizepräsidenten Dirk Steger, die das örtliche Geschehen in gewohnt spritziger Weise analysierten, kündigte der Ortsgendarm in einer brillant formulierten Ansprache das neue Prinzenpaar Andrea und Alex an.

Unter dem Applaus des närrischen Volkes zog das Prinzenpaar ein und begrüßte die Gäste. In ihrer Antrittsrede schilderten sie unter anderem, wie sie zu der Ehre gekommen waren, in diesem Jahr das Prinzenpaar sein zu dürfen, wobei das letztjährige Prinzenpaar Scholz dabei eine nicht unerhebliche Rolle gespielt hat.

Nachdem das Prinzenpaar seine Plätze auf dem Thron eingenommen hatte, fanden die Ehrungen für langjähriges, aktives und ehrenamtliches Engagement in der Narrengesellschaft Lauda statt.

Für ihre elfjährige Zugehörigkeitund Vereinstreue als aktives Mitglied wurden geehrt: Ansgar Ehresmann, Franka Timm, Heidi Kreis, Heike Schenker, Heiko Feil, Irene Dosch, Christian Stephan, Leonie Schumacher, Ursula Zenkert und Jochen Klingert.

BDK-Verdienstorden

Den BDK-Verdienstorden in Silber erhielt Herbert Polloczek für seine Verdienste während seiner 30-jährigen Mitgliedschaft im Verein.

Der BDK-Verdienstorden in Gold mit Brillanten wurde Klaus Renk und Hanni Schifferdecker für ihre 50-jährige ununterbrochene Mitgliedschaft im Verein zuteil.

Als besondere Ehrung nahm Jürgen Bundschuh den Verdienstorden des Narrenrings Main-Neckar entgegen. Diese Auszeichnung wurde ihm für eine dreimal elfjährige aktive und ehrenamtliche Tätigkeit im Vorstand in einer dem Narrenring angehörigen Gesellschaft zugesprochen. Nach Übergabe der Urkunden und Ordensvergabe erhielten auch die überaus fleißigen Helfer der letzten Kampagne ihre wohlverdienten Orden.

Das närrische Volk wurde nach dem offiziellen Teil mit einem schmackhaften Essen verwöhnt, das das Kochteam unter Leitung von Peter Kreis kreiert hatte.

Ein Lob wurde allen Helfern ausgesprochen, die mit ihrem Einsatz dazu beigetragen haben, dass der Ordensabend für alle ein feierlicher Abend wurde und die Gemeinschaft der Narrengesellschaft Lauda gestärkt hat. sit

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 25.01.2019