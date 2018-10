Orientierung im Bücher-Dschungel

Lauda.Wer die Frankfurter Buchmesse nicht besuchen kann – kein Problem. Denn wer Orientierung im jährlichen Bücher-Dschungel sucht, ist am Donnerstag, 25. Oktober, um 19.30 Uhr in der Pfarrscheune in Lauda genau richtig. Dorothee Grütering, die seit nunmehr 20 Jahren für Bibliotheken, Bildungseinrichtungen und Kulturvereinen Veranstaltungen und Fortbildungen anbietet, stellt aus der laufenden Buchproduktion eine bunte Mischung an Neuerscheinungen vor. In erfrischender und unterhaltsamer Weise präsentiert die Literaturreferentin aktuelle Romane, Biografien und ausgewählte Sachbücher. Sie ist hier in Lauda schon bestens bekannt, da sie in den letzten Jahren – auch in Freiburg, Karlsruhe und Singen – ihr Publikum mit ihrem Vortrag begeisterte.

Veranstalter sind der Fachbereich Kirchliches Büchereiwesen des Bildungswerkes der Erzdiözese Freiburg und die Kreisarbeitsgemeinschaft der Katholischen Bildungswerke im Main-Tauber-Kreis.

