Anzeige

Gerlachsheim.Wie inzwischen schon zur Tradition geworden, veranstaltet die Musikkapelle Gerlachsheim erneut am Ostermontag ein Konzert, gemeinsam mit dem Männergesangverein „Liederkranz“. Gespannt sein darf man vor allem auf das neue Konzertprogramm der Gerlachsheimer Musiker, das sie vor sechs Wochen während des Probenwochenendes in Klinge bei Seckach begannen einzuspielen. Das Konzert beginnt am Montag, 2. April, um 18 Uhr in der Turn- und Festhalle Gerlachsheim. Bild: Foto Besserer