Osterkonzert der Musikkapelle Gerlachsheim

Gerlachsheim.Wie inzwischen schon zur schönen Tradition geworden, veranstaltet die Musikkapelle Gerlachsheim wieder am Ostermontag ein Konzert, gemeinsam mit dem Männergesangverein Liederkranz Gerlachsheim. Gespannt sein darf man vor allem auf das neue Konzertprogramm der Gerlachsheimer Musiker, das diese vor etwa sechs Wochen während des jährlich stattfindenden Probenwochenende in Klinge/Seckach, begannen einzuspielen. Das Konzert beginnt am Montag, 22. April, um 18 Uhr in der Turn- und Festhalle in dem Lauda-Königshöfer Stadtteil. Bild: Kapelle

© Fränkische Nachrichten, Montag, 15.04.2019