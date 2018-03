Ostersingspiel wird aufgeführt

Anzeige

Lauda.Bereits seit vielen Jahren finden in der katholischen Pfarrgemeinde in Lauda unter der Regie von Isabel Waldecker Singspiele für Kinder statt. So nun auch wieder an diesem Osterfest.

Bis letztes Jahr waren die Singspiele alle an Heilig Abend in der Stadtkirche aufgeführt worden. Doch dann betrat Isabel Waldecker Neuland und studierte ein Musical für Ostern ein.

Bisher war der Kirchenraum der bevorzugte Spielort. Jedoch bringt dieser logistische Schwierigkeiten mit sich. So kann unter anderem erst am Tag vor dem Auftritt die Bühne gestellt werden, auch muss nach der Aufführung in kürzester Zeit die Kirche wieder geräumt sein. Dies schränkt die Möglichkeiten der Bühnengestaltung sehr ein.