Packend, mitreißend, authentisch

Anzeige

Spitzen-Kabarett mit Michl Müller unter dem Titel „Müller… nicht Shakespeare!“ gibt es am Freitag, 18. Januar 2019, um 20 Uhr in der Stadthalle in Lauda.

Lauda-Königshofen. „Nichts und niemand aus Politik, Boulevard und Gesellschaft ist vor seinem erfrischend respektlosen Mundwerk sicher, wenn er pointenreich auf Reise geht. Sage und schreibe dreieinhalb Stunden (…) beherrscht der energiegeladene Komiker Michl Müller Bühne, Saal und Publikum, das aus dem Lachen gar nicht mehr herauskommt“, hieß es zuletzt in einem Zeitungsbeitrag.

Seit Oktober 2017 ist Michl Müller mit seinem neuen Programm „Müller…nicht Shakespeare!“ auf Tour. Scharfsinnig nimmt er Aktuelles aus Politik oder Gesellschaft aufs Korn, dabei ist der Humor des fränkischen Kabarettisten gewohnt lebensnah und authentisch. Der selbst ernannte „Dreggsagg“ (Fränkisch für „Schelm“) aus Bad Kissingen spricht alles an, für ihn gibt es keine Tabus. Michls Kabarettprogramm ist packend und mitreißend bei seiner Reise durch den alltäglichen Wahnsinn unserer Zeit. Mit seinem fränkischen Dialekt und seinem spitzbübischen Charme hat er dabei das Publikum schnell auf seiner Seite. Nach einem Abend mit dem energiegeladenen Michl Müller möchte man ihm am liebsten mit Shakespeares Worten zurufen „Gut gebrüllt Löwe“!