Packende Duelle

Lauda.Auch wenn die sieben Freiplätze des TC RW Lauda im Teilungstal winterfest gemacht wurden, ruhen die sportlichen Aktivitäten keineswegs. Sie finden derzeit auf den drei Plätzen in der vereinseigenen Tennishalle in der Tauberstraße statt. Mitglieder und Gäste können hier täglich das Racket schwingen. Drei Mannschaften des Vereins nehmen an der Winterhallenrunde des Badischen Tennisverbandes teil.

Einen guten Namen hat sich der Verein mit der Ausrichtung von „LK - Turnieren“ gemacht. Hier möchten die Teilnehmer durch erfolgreiches Tennis mit Gegnern einer höheren Leistungsklasse die eigene LK verbessern.

Beim nun schon 16. LK - Turnier musste jeder Teilnehmer zwei Matches austragen, die in zwei Gewinnsätzen entschieden wurden.

Auf dem Großfeld stand der Nachwuchs U 10 am Start. Zweimal siegreich waren Laurin Kirchgeßner mit 6:2/7:5 sowie 6:4/7:5 und Ben Fischer mit 6:3/6:1 sowie 6:2/5:7/10:3 im Match Tiebreak. Beide sind vom TC RW Lauda.

Bei den Damen überzeugten Florin Naber, TSV Assamstadt, mit 6:0/ 6:0 sowie 6:1/6:3. Antonia Brüstle, GB Wertheim, gewann ihre Matches im MTB mit 3:6/6:4/11:9 sowie 7:5/ 2:6/10:8.

Bei den Herren hatten elf Spieler gemeldet. Zwei Siege erzielten Forian Schulz, TV Eiserfeld, mit 6:2/6:1 sowie 6:0/6:0.

Im Spitzenspiel gewann Mike Steib, WB Würzburg ( LK 1 und Platz 435 deutsche Rangliste) gegen Noah Eberhard, TC 80 Obereisesheim (LK 7), mit 6:1/6:3 und gegen Dorian Dehoust, TV Hilsbach (LK 9), mit 6:0/6:0.

Die Turnierleitung des Laudaer Vereins freute sich über die rege Nachfrage und Teilnehmer aus Wertheim, Assamstadt, Buchen, Lauda, Hilsbach, Obereisesheim, Eiserfeld, Würzburg, Heidelberg und Ludwigshafen.

Noch im Januar ist das nächste LK-Turnier geplant unter dem Motto „Schneemann und Schneeball“, zu dem interessierte Zuschauer willkommen sind. dido

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.01.2019