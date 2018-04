Panik-Pate rockt für Hilfsprojekte

Anzeige

Oberlauda.Die örtlichen Vereine von Oberlauda unterstützen mit ihrer alljährlichen Dorfweihnacht und einem Dorffest in jedem Jahr Projekte im regionalen Umfeld, insbesondere in Oberlauda. Nun wurde der Entschluss gefasst, mit dem offiziellen Udo-Lindenberg-Double Rudi Wartha ein großes Benefizkonzert, das am heutigen Samstag in der Turnhalle in Oberlauda stattfindet, mit vielen Gästen aus der gesamten Bundesrepublik zu veranstalten. Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn 19 Uhr). So hat sich mit Ole Feddersen ein Rocksänger, der unter anderem im Background-Chor von Udo Lindenberg singt, angekündigt. Ebenso sind Danny McCoy (ex T. Rex) und seine Frau Claudi, Zumba Tänzer Luis mit seinen Tänzern sowie Rocksängerin Anke Dinkel aus Stuttgart von der Gruppe „So what“, Ex Frontsänger Patty von „Twilight Zone“, die Sängerin Julia Scholz, die Miss Schwarzwald Johanna Stephens, der Kinderchor der KJG Lauda, die Berliner Panik Gemeinde und weitere Gäste sind dabei mit von der Partie. Ein Teil des Erlöses aus diesem Dankeschön–Konzert wird an die Udo Lindenberg-Stiftung und die Deutsche Nierenstiftung überwiesen.