Panik-Pate Rudi Wartha rockt wieder

Lauda/Eberstadt.Im Rahmen eines Benefizkonzertes am Samstag, 23. März, um 20 Uhr in der Sporthalle in Eberstadt unterstützt der Verein „Help! Sommermärchen-Team“ aus Götzingen unter anderem die Udo-Lindenberg-Stiftung für Kinderhilfe in Afrika.

Rudi Wartha aus Lauda, bekannt als „Panik-Pate“ und gefragtes „Udo-Lindenberg-Double“, sowie Interpreten aus ganz Süddeutschland werden dabei unter anderem viele bekannte Lindenberg-Songs präsentieren.

Anschließend erwartet die Besucher bis 3 Uhr eine After-Show-Party mit dem „Cult-DJ Hansi“. Karten sind erhältlich im Bahnhofs-Kiosk Kaserer, bei Hobby aktuell und Moritz und Lux (alle in Lauda) sowie in der Buchhandlung Moritz und Lux in Bad Mergentheim.

Für alle Fans aus dem Taubertal wird auch ein Bus eingesetzt. Eintrittskarten können gleich mitgebucht werden.

Anmeldungen sind bei Thomas Nitschke, Telefon 0 93 43 / 6 24 90, möglich.

