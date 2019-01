Partei verliert einen profilierten Sozialdemokraten

Main-Tauber-Kreis.Die Nachricht vom überraschenden Tod des ehemaligen SPD-Kreisvorsitzenden Heinz Kluss hat bei vielen Sozialdemokraten in Lauda-Königshofen aber auch darüber hinaus im Main-Tauber-Kreis und Neckar-Odenwald Kreis tiefe Trauer ausgelöst.

Heinz Kluss war in den 1970er und 1980er Jahren des vorigen Jahrhunderts einer der profiliertesten Sozialdemokraten in der Raumschaft. Der Arbeitersohn aus Oberschlesien, Absolvent des zweiten Bildungswegs, machte anschließend eine Bilderbuchkarriere in der Bundeswehr.

Er war von seinem Wesen her ein äußerst bodenständiger Mensch. Durch seinen Beruf als Soldat aber auch sein vielfältiges Engagement in örtlichen Vereinen, in der Gewerkschaft ÖTV, in der Kirche und nicht zuletzt durch seine Präsenz bei den zahlreichen Stadtfesten, wo er die Nähe zu den „kleinen Leuten“ suchte, wurde er für viele zum Prototypen des Staatsbürgers in Uniform.

Obwohl der rührige Sozialdemokrat bereits 1977 zum MAD nach Köln versetzt wurde, übernahm er das Amt des SPD-Kreisvorsitzenden im Main-Tauber-Kreis, was ihm nach eigener Einschätzung „die Bürde einiger Kandidaturen eintrug, so 1979 als er als SPD-Kandidat für die erste Direktwahl des Europäischen Parlamentes (EP) nominiert wurde und eine insgesamt sehr respektable Figur abgab.

Angesichts der damaligen politischen Großwetterlage war sehr schnell klar, dass die von Bundeskanzler Helmut Schmidt in den Vordergrund gerückte Nachrüstungsdebatte gegenüber der Sowjetunion den Wahlkampf zur Bundestagswahl am 5. Oktober 1980 bestimmen würde. Dies galt umso mehr, als CDU und CSU mit der Nominierung von Franz Josef Strauß zum Kanzlerkandidaten dem populären SPD Kanzler Schmidt ein rhetorisches Schwergewicht gerade auf dem Feld Ost-West-Konfliktes entgegensetzten.

Für die SPD-Gremien im Wahlkreis Odenwald- Tauber war sofort klar, dass Oberstleutnant Heinz Kluss in dieser historischen Situation der ideale SPD-Kandidat sei. Die Hoffnungen der SPD-Delegierten aus dem Main-Tauber-Kreis und Neckar-Odenwald-Kreis, dass es angesichts der hohen Militär-Standort- Dichte gute Chancen geben müsste, den SPD- Landesparteitag davon zu überzeugen, dass ein hoch qualifizierter Kandidat wie Heinz Kluss durch einen guten Landeslistenplatz abgesichert werden müsse, erfüllten sich nicht. Die Genossen aus der SPD-Diaspora wurden wie so oft enttäuscht: Heinz Kluss kam nur auf den aussichtslosen 33. Platz der Landesliste.

Argumente, dass ein Abgeordneter Kluss für die SPD im Ländlichen Raum auch der Landespartei nützen würde, wenn es gelänge, neue Wählerschichten zu erschließen, drang bei den städtischen Delegierten nicht durch, zumal es bei der Aufstellung von Landeslisten immer auch um innerparteiliche Machtfragen geht, die zu Gunsten derjenigen ausgehen, die die meisten Delegiertenstimmen haben.

Immerhin war im Main- Tauber- Kreis die Bundeswehr in Bad Mergentheim mit der Brigade 36 und in Niederstetten, Tauberbischofsheim, Lauda und Külsheim mit je einem Bataillon vertreten. Im Neckar- Odenwald- Kreis waren damals in Neckarelz/Neckarzimmern das Luftwaffenversorgungsregiment IV, in Altheim das Depot, in Hardheim die Flugabwehr mit einem Bataillon und in Walldürn mit den Panzergrenadieren und der Artillerie gleich zwei Bataillone beheimatet.

Mit einer klugen Landeslistenstrategie von Seiten der SPD – Landespartei hätte man den Aufwärtstrend der SPD im ländlichen Raum in den 1970er und 1980er Jahren des letzten Jahrhunderts weiter stabilisieren können.

Mit dem Wahlsieg von SPD und FDP nahm die innerparteiliche Diskussion in der SPD über den Sinn der Nachrüstung so richtig Fahrt auf. Willy Brandt sah sie kritisch ebenso wie viele Parteimitglieder der jüngeren Generation – auch der Autor – während Helmut Schmidt in der ihm eigenen Art sie konsequent weiterverfolgte, was ihn letztlich parteipolitisch nachhaltig schwächte und neben der Aufkündigung der Koalition durch Genscher zu seinem Sturz beitrug.

Heinz Kluss kämpfte politisch und beruflich weiter für die Nachrüstung in der ihm eigenen politischen Kreativität: Als die friedensbewegte Prominenz um Böll, Walter Jens, Gert Bastian, Petra Kelly und vielen anderen in Mutlangen blockierte, setzte sich Heinz Kluss mit einigen Freunden dazu, hob ein Schild in die Höhe worauf stand: „Hier wird nicht blockiert, sondern diskutiert.“ Dies war Heinz Kluss wie ihn seine Freunde kannten, schätzten und verehrten.

