Paulina Haag erreicht mit 1,1 den besten Notenschnitt

Lauda-Königshofen.73 Schüler legten an der Josef-Schmitt-Realschule die Mittlere Reife ab. Mit einem Gesamtschnitt von 1,1 als Jahrgangsbeste nahm Paulina Haag den Rektor-Faulhaber-Preis entgegen. In der Friedenskirche Lauda wurden die Absolventen mit einem Dankgottesdienst und der anschließenden feierlichen Zeugnisübergabe in der Turn- und Festhalle Gerlachsheim offiziell verabschiedet.

Religionslehrerin Heike Hiller begrüßte zu Beginn des Wortgottesdienstes alle Zehntklässler mit ihren Angehörigen. Es sei nun Zeit Abschied zu nehmen, die Schulzeit vor Gott zu bringen, um Dank zu sagen für die gemeinsamen Schuljahre. Neue Wege und Ziele lägen nun vor den Schülern, die nicht immer leicht zu erreichen seien.

Diese Thematik spiegelte sich auch in dem von Schülern der zehnten Klassen vorgetragenen Märchen „Gold von den Sternen“ wider: Die Sehnsucht des Prinzen, trotz seines sicheren Zuhauses, trotz der großen Liebe seines Vaters, des Königs, hinaus in die Welt zu gehen, Gefahren zu meistern, um das Gold von den Sternen zu holen, getragen von dem Gedanken „Sein heißt werden – Leben heißt Lernen“.

Musikalisch begleitet wurde der Gottesdienst von Konrektor Steffen Siegert und Musiklehrer Christian Abelein; für den inhaltlichen Teil zeigten sich Heike Hiller, Christian Abelein, Saskia Kohler, Sarah Dittmann, Katja Fahrmeier, Beatrice Fiks und Schüler der Abschlussklassen verantwortlich.

Am Ende wurde von der Fachschaft Religion und Rektor Jochen Groß Realschullehrer Christian Abelein verabschiedet, der seinen Lebensmittelpunkt in Richtung Heilbronn verlegt. Der Schulleiter sprach Abelein seinen Dank für die geleistete Arbeit aus.

Danach fand die feierliche Zeugnisübergabe in der Turn- und Festhalle Gerlachsheim statt.

Musikalisch begrüßten die Musikgruppe der Klassenstufe zehn mit den Lehrern Katja Fahrmeier und Christian Abelein alle Gäste mit dem Stück „How many roads“. Schulleiter Jochen Groß sprach die die Absolventen an: „Heute dreht sich alles um euch. Eltern, Freunde, Verwandte und Bekannte haben sich auf den Weg gemacht, mit euch den Abschluss der Realschule zu feiern und bei der feierlichen Übergabe der Zeugnisse dabei zu sein.“

Für die Einladungskarten hatten die Abschlussschüler das Motiv des „Von Bord-Gehens“ gewählt. Dies griff Rektor Groß auf: Eine lange Reise läge hinter den Absolventen, als Kinder seien sie in der fünften Klasse an Bord gegangen und nach sechs Jahren, als fast Erwachsene, reifer geworden, verließen sie nun das Schulschiff. Wer von Bord gehe, habe schon weitere Ziele vor Augen und trete die nächste Reise in die Selbständigkeit an.

Der Schulleiter erinnerte an die letzte Studienfahrt nach Amsterdam. Klassenlehrer und die Begleitpersonen Lisa Hemberger, Michael Weniger und Kathrin Bechtold hätten das sehr gute Zusammenwirken der ganzen Mannschaft gelobt.

Nun spannte er den Bogen zu den Ergebnissen der aktuellen Abschlussprüfung. Viele hätten sich durch die Prüfung eine gute Startposition für die nächsten Ziele erarbeitet. Von 73 Absolventen treten 24 eine Ausbildung an, zwei leisten ein Freiwilliges Soziales Jahr ab, 47 besuchen eine weiterführende Schule.

Danach sprach Rektor Groß den Elternvertretern Sack, Herrmann, Fischer-Leutz, Hönninger, Rondio und Scherer seinen Dank für die Arbeit aus. Im Besonderen dankte er Manuela Sack für ihr hohes Engagement im Einsatz als Elternbeiratsvorsitzende für die Schule und verabschiedete sie aus diesem Amt.

Konrektor Steffen Siegert übernahm die Übergabe des Rektor-Faulhaber-Preises für die Jahrgangsbeste. Der Preis, der zum 30. Mal vergeben wurde, geht auf den ersten Rektor der Realschule, Paul Faulhaber, zurück, der diesen Preis anlässlich seines 60. Geburtstages gestiftet hatte. Darauf, dass dies keine Selbstverständlichkeit sei, sondern die Schule auch stolz mache, verwies Siegert in seinen Ausführungen. In seinen Worten ging er dann auf den differenzierten Leistungsbegriff innerhalb der Schule ein. Von allen sei Leistung in unterschiedlicher Form erbracht worden, die beste Leistung im Schuljahr 2018/19 erhalte Paulina Haag mit einem Gesamtschnitt von 1,1.

Danach ließen die Schülersprecher Elena Scherer, Marius Zipf und Maximilian Herbst aus ihrer Sicht die Schulzeit Revue passieren und resümierten, dass die Schulzeit sehr, oder vielleicht sogar zu schnell vorbei gegangen sei.

Die Elternvertreterin Monika Dürr überreichte danach als Elternbeirat der Josef-Schmitt-Realschule den Preis für den besten Prüfungsaufsatz, an Larissa Rondio. Die Tanz AG unter Leitung von Katharina Zegowitz schlug akrobatisch die Brücke zur nächsten Preisverleihung. Dino Trslic, der Vorsitzende des Fördervereins der Josef-Schmitt-Realschule, überreichte den Fremdsprachenpreis an Mareike Hönig für den besten Leistungsdurchschnitt in der fachinternen Überprüfung in Französisch und Englisch in der Abschlussprüfung.

Die Schülerband spielte danach das Stück „Pomp and Circumstance“ und leitete zu einer weiteren Preisverleihung über. Für das besondere soziale Engagement von Nicole Bondar und Katrin Sack im Rahmen des Schulsanitätsdienstes, hatte deren Leiter, Christian Bahner, einen Sonderpreis zu vergeben. Die Leiterin der Schülerbücherei, Magdalena Eifert, hob das Engagement von Lilia Schieve und Katrin Belz für ihre unermüdliche Mithilfe rund um die Büchereiarbeit hervor und überreichte den beiden Schülerinnen eine Anerkennung. Nach dem musikalischen Schluss „Wind of change“ bedankten sich die Zehntklässler ihrerseits mit Geschenken und musikalischen Beiträgen. nu

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.07.2019